Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 15 al 17 dicembre 2023

Numerosi gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia anche per questo nuovo weekend. Vediamo di seguito tutte le migliori iniziative in calendario dal 15 al 17 dicembre 2023.

L'EVENTO TOP

Agsm Aim Verona Christmas Run

Aria di Natale, di festa e tradizioni, un clima magico da vivere in gruppo grazie alla Agsm Aim Verona Christmas Run, una corsa o camminata di 5 o 10 chilometri organizzata per domenica 17 dicembre da Gaac 2007 Veronamarathon Asd. Sono attesi in città ben quattromila "babbi" a colorare Verona e diffondere il messaggio più prezioso, quello dell’attenzione per il sociale.

MANIFESTAZIONI

Cena in giallo a Gardaland

Il Natale bussa alle porte di Gardaland Resort che risponde presente con un evento speciale di Natale dedicato ad aziende, gruppi di amici e colleghi. Una serata davvero esclusiva: la prima "cena in giallo" organizzata per liberare Babbo Natale, diffondere l’atmosfera natalizia e regalare un sorriso ai bimbi meno fortunati di tutto il mondo con una donazione a Merlin’s Magic Wand.

Mercatini di Natale a Lazise

Il suggestivo evento natalizio a Lazise si terrà nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, sul Lungolago Marconi e nelle vie interne del centro storico. Saranno presenti fino al 7 gennaio 2024 numerosi espositori con le caratteristiche casette in legno che faranno vivere a tutti i visitatori una magica atmosfera, con i colori, i sapori e i profumi del Natale.

Natale in piazza

Una domenica di eventi per grandi e piccini in avvicinamento al Natale nella piazza di Sommacampagna. Il primo, attesissimo, appuntamento di domenica 17 dicembre è la passeggiata dei Babbi Natale. Lungo l’intero pomeriggio, dalle 15 alle 18, in via Pasquetti e presso il Centro Giovanile, saranno presenti stand enogastronomici e delle associazioni con la vendita di torte e pensieri natalizi, il ludobus, il Mercatino Missionario presso il Centro Anziani, il mercatino dei bambini della scuola materna e del gruppo dei somarelli.

Mercatino dei libri usati alla Biblioteca Civica

Ritorna alla Biblioteca Civica di Verona il mercatino dei libri delle biblioteche, questa volta inserito nel contesto delle festività natalizie. Potete trovare romanzi, saggi, libri di viaggio e per bambini, cataloghi speciali e tanto altro!

Natale a Malcesine

Malcesine destinazione del Natale e delle festività con un ricco calendario che si sviluppa fino al 7 gennaio 2024. Tante le iniziative per ogni fascia d’età e che incontrano diversi interessi e modalità di vivere appieno le atmosfere invernali del borgo-gioiello dell’alto Garda, tra i più belli d’Italia. Iniziando dai più piccoli sarà operativo il Villaggio Incantato: Babbo Natale del Lago di Garda aspetta tutti i bambini con animazione, laboratori, la sala dei giochi, le piste di slittino e pattinaggio.

Mercatini di Natale a Verona

Verona, città patrimonio dell'Unesco e da sempre punto di incontro per cultura e tradizioni, si trasforma e si veste di luci, suoni e colori del Natale. Anche quest’anno i Mercatini di Natale animeranno il centro della città. Ci saranno la Casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, le casette di legno e il cielo stellato. La manifestazione è in programma fino al 26 dicembre.

A Bussolengo il "Natale nel cuore"

Fino al 7 gennaio Bussolengo vive "Natale nel cuore" un mese intero di appuntamenti per trascorrere insieme il periodo più magico dell'anno, nella tipica atmosfera delle feste tra mercatini, luci, spettacoli e musica.

Mercatini di Natale a Bardolino

La magia del Natale si accende a Bardolino: fino a domenica 7 gennaio 2024 Comune e Fondazione Bardolino Top propongono un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutti. Al Parco di Villa Carrara Bottagisio ci sarà il Villaggio di Natale, attivo tutto il giorno con cascate di luci e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Saranno in funzione anche la ruota panoramica, il trenino, la carrozza di Babbo Natale, la slitta 3D e la giostra cavalli.

Villaggio di Natale Flover

Il Villaggio di Natale Flover a Bussolengo è il luogo più magico al mondo, un posto senza tempo che scalda il cuore, riaccende le tradizioni, fa risuonare l’aria dei sogni che sono nostri fin da quando siamo bambini. Visitabile fino a domenica 7 gennaio 2024, il Villaggio di Natale rimarrà aperto tutti giorni, dalle 9 alle 19.30, con orario continuato.

Gardaland Magic Winter

Ornato di sfavillanti luci e meravigliose decorazioni, fino al 7 gennaio 2024 il Gardaland Magic Winter offrirà agli ospiti momenti di relax, divertimento, golosità e antiche tradizioni mettendo in luce anche i sentimenti e i valori condivisi dagli ospiti con un’esperienza che, a sorpresa, li coinvolgerà in prima persona.

MUSICA

Un Ballo in maschera

Titolo di grandi voci per antonomasia, opera di melodie, passioni e colpi di scena, "Un Ballo in maschera" completa la stagione lirica 2023 al Teatro Filarmonico, in programma dal 17 dicembre. Nel ricco cast diretto dal maestro Ciampa, protagonista è il governatore di Luciano Ganci, col baritono Simone Piazzola nei panni dell’amico e inconsapevole rivale in amore. Nel ruolo di primadonna si alternano Maria Josè Siri e Daria Masiero. Lo spettacolo di Marina Bianchi ricostruisce l’epoca d’oro del melodramma con le eleganti tele dipinte nel 1913 da Carmignani.

Concerto gospel: Summertime Choir

Un concerto gospel, con ingresso libero e gratuito, domenica 17 dicembre al Teatro Centrale di San Bonifacio. Sul palcoscenico si esibirà il Summertime Choir, un coro con 30 cantanti e una band di 6 musicisti, diretti dal Maestro Walter Ferrulli, ideatore e regista degli spettacoli.

Lo Schiaccianoci

Cene spettacolo vista palcoscenico. Al posto delle classiche poltrone rosse, eleganti tavole tonde con cena servita e, a seguire, spettacoli di altissimo livello. Un format vincente ideato dal Teatro Ristori, culla della cultura tutto l’anno e della convivialità in occasione delle festività natalizie. In arrivo il 17 dicembre lo spettacolo di danza "Lo Schiaccianoci", la fiaba raccontata con il linguaggio immortale di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, che ci condurrà nella magica atmosfera del Natale, eseguito dalla Russian Classical Ballet.

Misa Criolla

A sessant’anni dalla sua composizione, questo sabato 16 dicembre Fucina Machiavelli propone la Misa Criolla, una splendida sintesi tra musica sacra, popolare e folklorica, scritta dal compositore argentino Ariel Ramirez nel 1963.

Merysse al Teatro Blu

Il Teatro Blu di Verona vibrerà di emozioni sabato 16 dicembre con il ritorno di Merysse per un'esperienza musicale imperdibile! Dopo un anno straordinario che ha visto il suo ingresso nella prestigiosa scuola Disney e una serie di eventi in tutto il Paese, Merysse, talentuosa artista e cantautrice, ritorna sul palco del Teatro Blu per regalarci le sue suggestive note natalizie fuse alle sue inconfondibili canzoni originali.

TEATRO

L'anatra all'arancia

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, va in scena al Teatro Nuovo di Verona fino a venerdì 15 dicembre lo spettacolo "L'anatra all'arancia", di W. D. Home e M. G. Sauvajon. "L’anatra all’arancia" di William Douglas Home (titolo originario "The secretary bird") viene proposta nell’adattamento francese di Marc-Gilbert Sauvajon intitolato "Le canard à l’orange". Ne sono protagonisti Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli.

Un cretino è per sempre

La divertente commedia dell’Estravagario Teatro sarà replicata al Camploy di Verona sabato 16 dicembre con inizio alle ore 21 e domenica 17 dicembre con inizio alle ore 16. "Un cretino è per sempre" è risultato lo spettacolo più visto della rassegna estiva Teatro nei Cortili 2023 a Verona.

La neve di William

Casa Shakespeare e la prima circoscrizione di Verona presentano "La neve di William", un'entusiasmante produzione in due parti che si svolgerà dal 14 al 17 dicembre presso il Teatro Satiro Off di Verona, nel cuore del quartiere Filippini, come parte della rassegna Unlocked 2023.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Ferrari - «Il film diretto da Michael Mann, è ambientato nell'estate del 1957 e racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall'ex pilota Enzo Ferrari (Adam Driver), dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l'azienda fondata da lui e sua moglie Laura (Penélope Cruz) soltanto dieci anni prima. In questo clima così delicato Ferrari crede una cosa possa sanare le ultime dolorose sconfitte della vita: scommettere tutto ciò che ha in una gara automobilistica, che percorre tutta l'Italia in 1000 miglia, passata poi alla storia, appunto, come Mille Miglia». Regia: Michael Mann

Adagio - «Film diretto da Stefano Sollima, racconta la storia di Manuel, un adolescente di 16 anni che cerca di godersi la vita come meglio può, mentre è impegnato a prendersi cura del padre anziano. Un giorno il giovane viene ricattato e incaricato di scattare alcune foto a un misterioso individuo durante un party, Manuel sente, però di essere stato raggirato e decide di darsi alla fuga». Regia: Stefano Sollima.

Cinebimbi

La rassegna "Cinebimbi. Ragazzi e Famiglie: incontriamoci al cinema" prosegue domenica 17 dicembre con la proiezione di Red e Toby nemiciamici in cui i personaggi dovranno affrontare la prova più dura di un’improbabile ma sorprendente amicizia

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Presepi dal mondo a Verona

Da sabato 18 novembre 2023 a domenica 14 gennaio 2024, presso il Palazzo della Gran Guardia, è ospitata la 39esima edizione della rassegna internazionale del presepio nell’arte e nella tradizione "Presepi dal mondo a Verona". La "Mostra Internazionale del Presepio", è un’occasione unica per condividere un momento speciale. Con oltre 400 capolavori provenienti da tutto il mondo, la mostra è nel Guinness dei primati. Si tratta di una ricca esposizione di presepi ed opere d’arte ispirati al tema della natività, provenienti da musei, collezioni, maestri presepisti e appassionati di tutto il mondo.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.

The Space Between Us - Artists for Pride

Il progetto "The Space Between Us - Artists for Pride", visitabile a Verona dal 12 ottobre al 17 dicembre presso Spazio H83, nasce dalla collaborazione tra l'associazione di promozione sociale In Habitat e il collettivo artistico Artists for Pride. Si tratta della prima iniziativa congiunta, volta a sensibilizzare il pubblico su tematiche legate alla queer culture. Il nucleo concettuale della mostra ruota attorno al dialogo profondo tra le opere d'arte e il pubblico. L'ottica del gioco, della relazione con lo spazio e con "l’altro" sono l’essenza del progetto.

Profumo di Callas

Il Comune di Zevio dal 3 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 ospita nella sala del Centro Civico Culturale di Zevio la mostra del maestro Antonio Amodio "Profumo di Callas". Antonio Amodio celebra il centenario della nascita di Maria Callas con la mostra "Profumo di Callas": 15 opere inedite sulla figura privata della grande artista vissuta a Zevio, realizzate con la tempera grassa, tecnica quasi alchemica utilizzata dai grandi maestri del Rinascimento.

Poem without word

"Poem without word" è il titolo della nuova collettiva che sarà visibile presso Studio la Città fino al 27 gennaio 2024. La mostra nata da un’idea di Hélène de Franchis che ha invitato Stanislao Vialardi, giovane collezionista, a pensare ad una selezione di artisti giovani presenti nella sua collezione e non rappresentati da Studio la Città. La galleria è stata così allestita con opere di Cleo Fariselli, Francesca Ferreri, Sophie Ko, Renato Leotta, Agathe Rosa, Manuel Scano Larrazàbal, Serena Ventrucci - alcune delle quali appositamente realizzate per la mostra.