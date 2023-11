Visita guidata: "Il Romanico a Verona"

Se come tutti sanno la Basilica di San Zeno è la più grandiosa chiesa romanica di Verona, in pochi sanno che San Lorenzo è la più “grande” chiesa romanica di Verona. La prima esprime al meglio il lessico tipico veronese con la sua facciata a salienti, l’alternanza del tufo e del cotto, il protiro e il rosone. La seconda ha invece un respiro più europeo, poiché mescola insieme elementi desunti dal romanico d’oltralpe francese o tedesco e da quello lombardo. Vi sono solo due chiese dotate di galleria come a San Lorenzo in tutto in Veneto; per sapere qual è l’altra Vi invitiamo a seguirci nella visita guidata.

Luogo incontro: Sagrato Basilica di san Zeno

Data: 16 dicembre h. 9.30

Costo partecipazione: adulti 10 euro - 12-18 anni 5 euro - gratuito fino a 11 anni

Ingresso: i non residenti nella Diocesi di Verona pagano 2€ all’entrata. I residenti in Diocesi dovranno munirsi di documento di riconoscimento.

Durata: 2,5 h. circa

Guida Stefano Mutti - Prenotazione obbligatoria al numero: 3491668419

TAPPE DEL TOUR: Esterni ed interni della Basilica di San Zeno e della Chiesa di San Lorenzo

Foto Stefano Mutti, Assoguide Verona