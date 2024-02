Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'1 al 3 marzo 2024

Nuovo weekend con tantissimi eventi in città e nella provincia veronese. Vediamo di seguito le migliori iniziative in programma dall'1 al 3 marzo 2024.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Domenica 3 marzo Piazza di San Zeno, Piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato. Saranno presenti oltre 200 espositori provenienti da tutto il nord Italia, che offrono ai visitatori arte ed oggettistica di antiquariato, mobili, soprammobili, tappeti, oggetti e vestiti di modernariato, vintage e collezionismo.

MANIFESTAZIONI

Palio del Conte e della Contessa di Corte Molon

Con il patrocinio della seconda circoscrizione, nell'ambito del Carnevale di Verona, è organizzato il sesto Palio del Conte e della Contessa di Corte Molon. L'appuntamento è previsto per domenica 3 marzo a Verona dalle ore 9.30 in poi con grigliata su prenotazione.

Turista nella mia città e ingresso a 1 euro nei Musei civici

Un nuovo imperdibile appuntamento domenica 3 marzo con le "Domeniche a 1 euro nei Musei Civici di Verona", l'iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese da novembre a marzo. Sempre domenica 3 marzo torna anche l'appuntamento con "Turista nella mia città": una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire (o riscoprire) gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona.

Villaggio di Carnevale

A Verona torna il "Villaggio delle Tradizioni" nel Giardino d’Estate fino al 17 marzo. Nella tensostruttura riscaldata si terranno i festeggiamenti all'insegna del Carnevale veronese con numerosi, imperdibili appuntamenti, studiati e dedicati ai cittadini nelle diverse fasce di età, in particolare alle famiglie. Non mancheranno i prodotti tipici dell’enogastronomia veronese, da degustare secondo antiche tradizioni e tipicità: dagli gnocchi ai tortellini, dal risotto al tastasal alla pearà con il cotechino, dalla polenta con i funghi a quella con le costine.

Weekend in Cantina

La Cantina Vogadori sabato 2 e domenica 3 marzo apre le porte per un weekend di puro divertimento enologico nella splendida Valpolicella. Un tuffo nei sapori intensi dell'Amarone con degustazioni guidate e una passeggiata dietro le quinte della cantina, dalla vigna alla bottiglia.

Sfilate di carnevale in provincia

Nuovo weekend ricco di appuntamenti carnevaleschi nella provincia scaligera: sabato 2 marzo sono in programma sfilate a Peschiera del Garda alle ore 14.30 e a Povegliano Veronese alle ore 19. Domenica 3 marzo, invece, gli appuntamenti sono a Ronco all'Adige alle ore 14.30 e a Villa Bartolomea alle ore 14.30.

The Project - A Real Spiritism Experience

Phobos Group Verona ha in programma venerdì 1 marzo una nuova e terrificante esperienza: "The Project - A Real Spiritism Experience". In questa tenebrosa sessione della durata di 60 minuti, lo spiritista e occultista Kevin Dale Owen guiderà i partecipanti attraverso un viaggio nel mondo dell’occulto, sfidando il loro senso dell'incredulità e rivelando la tangibile presenza di entità paranormali.

MUSICA

Omaggio a Puccini

Fondazione Arena di Verona, in collaborazione con l’associazione musicale Verona Lirica, al Teatro Filarmonico rende omaggio a Puccini nell’anno del suo centenario con un concerto straordinario fuori abbonamento. Sul palcoscenico del Filarmonico, domenica 3 marzo alle 15.30, l’Orchestra di Fondazione Arena al completo, diretta dal maestro Francesco Ommassini, sarà impegnata in un programma interamente dedicato al grande maestro, lucchese di nascita, internazionale per vocazione.

David Ellefson Band

Sabato 2 marzo al Il Giardino 2.0 Music Club di Lugagnano di Sona arriva un'icona del rock metal: il bassista fondatore dei Magadeth David Ellefson, accompagnato dal virtuoso Andy Martongelli, Titta Tani e Roberto Pirami alla batteria. Suoneranno pezzi dei Megadeth, Black Sabbath e Motorhead.

Akustika 4et

Venerdì 1 marzo, presso il Bar Trattoria Moruri, tornano gli Akustika 4et con Monia Santoni alla voce, Franco Dal Mas alla fisarmonica, Marco Riolfi alla chitarra e Michael Franchini alla chitarra accompagnamento e voce. Una serata ricca di canzoni famosissime tra cui Black or white di Michael Jackson e I wanna dance with somebody di Withney Houston.

TEATRO

L'uomo più crudele del mondo

Per la rassegna Il Grande Teatro a Verona va in scena al Teatro Nuovo fino a domenica 3 marzo lo spettacolo "L'uomo più crudele del mondo", con Lino Guanciale e Francesco Montanari. Testo e regia di Davide Sacco.

Ripple & Through The Fracture of Light

La danza internazionale torna sul palcoscenico del Teatro Ristori di Verona. Il secondo appuntamento della rassegna tematica è in programma sabato 2 marzo con la Compagnia newyorkese YY Dance Company. Unite in un unico spettacolo due pièce sulle punte "Ripple & Through The Fracture of Light" a firma di Yue Yin, artista coreografa apprezzata a livello internazionale.

Resti Umani

Venerdì 1 marzo, presso il Teatro Modus a Verona, va in scena lo spettacolo teatrale finalista al Fringe Festival di Torino 2023 "Resti Umani", con la Compagnia Onda Larsen di Torino, per la regia di Luigi Orfeo.

La verità non si uccide

In occasione del Festival del Giornalismo, sabato 2 marzo Fucina Machiavelli presenta la produzione originale "La verità non si uccide", per la drammaturgia e la regia di Sara Meneghetti, con al centro tre storie vere di persone uccise a causa della propria opera di ricerca della verità, in quanto giornaliste, fotoreporter, attivisti.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Dune 2 - «Film diretto da Denis Villeneuve, è il secondo capitolo della saga sci-fi tratta dal romanzo di Frank Herbert. Protagonista della storia è ancora una volta Paul Atreides (Timothée Chalamet), che dopo essersi unito a Chani (Zendaya) e agli altri Fremen, medita vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia». Regia: Denis Villeneuve.

«Film diretto da Denis Villeneuve, è il secondo capitolo della saga sci-fi tratta dal romanzo di Frank Herbert. Protagonista della storia è ancora una volta Paul Atreides (Timothée Chalamet), che dopo essersi unito a Chani (Zendaya) e agli altri Fremen, medita vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia». Regia: Denis Villeneuve. La zona d'interesse - «Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la moglie Hedwig si impegnano per costruire la vita che sognavano per la loro famiglia, nel piccolo idillio di una casa con giardino costruita appena accanto al campo. Un ufficiale sotto il comando di Höss, però, si innamora di Hedwig». Regia: Jonathan Glazer.

MOSTRE

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Intorno alla felicità

Opere che parlano di un amore infinito per la luce, i colori e la natura, un tributo di arte alla felicità. Espone da sabato 2 marzo al 9 giugno 2024, nella Palazzina Storica di Peschiera del Garda, Athos Faccincani, artista di rara sensibilità, in grado di dare vita al buio con pennellate di poesia intensa.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.