Gli Akustika 4et tornano live a Moruri

Venerdì 1 marzo dalle ore 21 presso il Bar Trattoria Moruri tornano gli AKUSTIKA 4ET con Monia Santoni alla voce, Franco Dal Mas alla fisarmonica, Marco Riolfi alla chitarra e Michael Franchini alla chitarra accompagnamento e voce. Una serata ricca di canzoni famosissime tra cui Black or white di Michael Jackson e I wanna dance with somebody di Withney Houston. Tutte arrangiate in chiave acustica.

Durante la serata potrete gustare le ottime proposte di cucina dello Chef Massimo Grobberio.

Per prenotare: 045 988125.

La cantante Monia Santoni ha all'attivo moltissime collaborazioni con musicisti del panorama veronese e non ed è anche leader della The New Saints Band. Il quartetto acustico è nato dall'idea e dalla particolarità di rinnovare brani famosi in modo originale e sofisticato. Coinvolge molto il pubblico che li ascolta ottenendo sempre più larghi consensi.