Visita guidata: "Santa Anastasia e la Verona scaligera"

Verona è da sempre conosciuta come la città degli Scaligeri. Il suo aspetto architettonico è la testimonianza del loro potere, durato per ben 125 anni. L’edificio più emblematico è Castelvecchio, rifugio scaligero posto fuori dal centro, il quale invece si sviluppa tra Piazza Erbe, Piazza dei Signori e Santa Anastasia, la più grande chiesa cittadina ove di recente è tornato alla luce il volto di Dante Alighieri, che qui dimorò per alcuni anni assistendo al celebre Palio di Verona menzionato nella Commedia. Un viaggio da scoprire insieme!

Luogo incontro: Arco dei Gavi

Data: 2 marzo, alle 10

Costo partecipazione: adulti 10 euro - 12-18 anni 5 euro - gratuito fino a 11 anni

Ingresso: i non residenti nella Diocesi di Verona pagano 2 euro all’entrata. I residenti in Diocesi dovranno munirsi di documento di riconoscimento.

Durata: 2,5 h. circa

Guida Stefano Mutti

Prenotazione obbligatoria al numero: 3491668419

TAPPE DEL TOUR: Castelvecchio, Corte Sgarzarie, Piazza Erbe, Piazza dei Signori, Arche Scaligere, Interno di Santa Anastasia

Foto Stefano Mutti