Escape Room con Phobos Group Verona: "The Project - A real spiritism experience"

Phobos Group Verona è lieta di spaventare con l’annuncio della nuova e terrificante esperienza: "The Project - A Real Spiritism Experience". «Sempre alla ricerca di innovativi sistemi di intrattenimento di alto livello a tema horror, il nostro team ha ideato un format, unico in Italia, che offre a un massimo di sei coraggiosi partecipanti l'opportunità di entrare in contatto diretto con le entità che infestano le stanze di Phobos. Contrariamente alle Escape Room convenzionali, "The Project" va oltre il concetto di gioco, offrendo un'esperienza di immersione totale nel regno delle ombre».

In questa tenebrosa sessione della durata di 60 minuti, lo spiritista e occultista Kevin Dale Owen guiderà i partecipanti attraverso un viaggio nel mondo dell’occulto, sfidando il loro senso dell'incredulità e rivelando la tangibile presenza di entità paranormali. Il contesto unico di Phobos, già teatro di fenomeni paranormali documentati, conferisce a "The Project" un’atmosfera autentica e coinvolgente.

Le "Horror Experiences" di Phobos si distinguono perché si tratta di una vera e propria immersione completa in un film dell’orrore: gli spettatori non sono più fruitori passivi, ma diventano attori che incarnano la storia, magistralmente orchestrata e diretta dal talentuoso cast di Phobos. Queste non sono semplici rappresentazioni teatrali; sono esperienze uniche dove la frontiera tra realtà e finzione si dissolve.

Phobos Group è stata la prima realtà in Italia a introdurre le "Horror Experience", ridefinendo gli standard dell'intrattenimento horror. Ora riconosciuta come la miglior realtà nel creare esperienze immersive, reali e paurose, Phobos ha portato il pubblico a “giocare” in scenari unici come le vere zone caldaie di un hotel, un ex ospedale psichiatrico, un bosco di notte, con proposte come "Hotel Experience", "Cannibal Farm", "Asylum" e “Madness". "The Project - A Real Spiritism Experience" non è da meno. La recente introduzione di un autentico reliquiario come parte scenografica, ha fatto registrare un notevole aumento dei fenomeni paranormali, costringendo alcuni dipendenti a evitare di rimanere da soli nelle Escape Room o persino a dare le dimissioni. Sarà vero? Sarà un caso? Quale che sia la risposta, questo scenario rende ancora più autentico e coinvolgente “The Project”, durante il quale gli spettatori diventano testimoni di un racconto sovrannaturale che supera l’immaginazione per approdare nei meandri più reconditi dell’inspiegabile.

Phobos Group Verona ha sede a Bussolengo (Verona) e offre alcune delle esperienze più autentiche e di alto livello nel mondo dell’intrattenimento horror. «Escape Room multistanza con attori in carne e ossa; esperienze immersive in location uniche; organizzazione di eventi, feste e attività a tema horror; ma anche formazione di performer professionisti in collaborazione con stuntman, truccatori, scenografi e coreografi: tutto questo è Phobos, dove ci prendiamo cura delle tue paure».