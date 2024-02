Al Giardino d'Estate grande festa di carnevale con il Villaggio delle Tradizioni

La partita con il brutto tempo, non ha messo al tappeto il Carnevale di Verona nell’edizione 2024. Gli appuntamenti rionali per le sfilate dei 28 Comitati cittadini e degli oltre 90 provinciali continuano. Così come continua, con entusiasmo e voglia di divertimento, la realizzazione della attività programmate dal Comitato del Bacanal del Gnoco, che inaugura il “Villaggio delle Tradizioni” nel Giardino d’Estate, dal 16 al 18 Febbraio il cui programma è stato presentato durante una conferenza stampa a Palazzo Barbieri. L’area si trova all'angolo tra Viale Cristoforo Colombo e Via Vittime Civili di Guerra, una superficie di quasi 4mila metri quadrati a ridosso del Parco delle Mura vicina a San Zeno, Borgo Milano, Saval e ai quartieri Navigatori e Catena.

Nella tensostruttura riscaldata, il 16 Febbraio, inizieranno i festeggiamenti con numerosi, imperdibili appuntamenti, studiati e dedicati ai cittadini nelle diverse fasce di età, in particolare alle famiglie. Non mancheranno i prodotti tipici dell’enogastronomia veronese, da degustare secondo antiche tradizioni e tipicità: dagli gnocchi ai tortellini, dal risotto al tastasal alla pearà con il cotechino, dalla polenta con i funghi a quella con le costine.

Momenti di svago, divertimento e richiamo al passato, dove proprio in quest’area trascorrevano le feste e i balli dei veronesi, durante l’estate. Il Giardino rimarrà aperto con eventi programmati durante ben 5 week end, tutte le informazioni saranno consultabili sulla pagina facebook: villaggiodelletradizioni verona. Di seguito il programma dettagliato dal 16 al 18 Febbraio 2024.

Il programma al Villaggiio delle Tradizioni - Giardino d'Estate

Venerdì 16 febbraio 2024:

ore 18.30 Grande Inaugurazione con le maschere di Verona bande e majorettes

Sabato 17 febbraio 2024:

ore 11 Apertura stand gastronomici

ore 15 Elezione della Mascherina d'oro

ore 16.30 Spettacolo per famiglie “Renato lo scienziato” con l’animazione di Giovanni Vit

ore 21 Serata Danzante organizzata con Radio Studio Più con Dance Time Machine 90 con Graziano Fanelli e Vocalist Alex Castellini

Domenica 18 febbraio 2024:

ore 11 Apertura stand gastronomici

ore 12 Evento musicale “Musica con Sofia”

ore 14 Alla riscoperta di giochi antichi: “Ci divertiamo con la Dama” in collaborazione con il Circolo Damistico Veronese

ore 17 Elezione di Miss Mondo e Miss Carnevale 2024

ore 20 “Si torna a ballare il Liscio” con Selena Valle e la sua band

La presentazione del progetto di riqualificazione

La riqualificazione del giardino è iniziata a settembre 2022 ed è il frutto di una collaborazione tra enti pubblici e privati. Una collaborazione che ha permesso di recuperare uno spazio che negli Anni '80 aveva ospitato la balera dei veronesi ed ha poi conosciuto un lungo periodo di abbandono e degrado. Per i bambini è stata posizionata una pavimentazione antitrauma in gomma riciclata multicolore che propone diverse attività ludiche. Grande orgoglio dell’assessore Federico Benini per «essere riusciti a mettere insieme i molti soggetti che hanno permesso il recupero di quest’area abbandonata, con un lavoro importantissimo di pulizia, con il completo rifacimento della piastra della balera a cielo aperto che trent’anni fa era un punto di riferimento, grazie al prezioso sostegno della Banca d’Asti. Un progetto di recupero che, chiusa molti anni fa, permette alla città di ritrovare un punto di attrazione fondamentale».

Presente anche il presidente della prima circoscrizione di Verona Lorenzo Dalai che ha collaborato a questo grande successo, ha aggiunto quanto sia importante ripristinare le aree in degrado per integrare la bellezza della nostra città e riutilizzare con nuove opportunità di rilancio, luoghi abbandonati. Il presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, Valerio Corradi, presente in compagnia del Papà del Gnoco e di parte del Direttivo (Gianni Benini Vice Presidente, Arnaldo Leso Presidente del Senato, Massimo Zuccotti Segretario, Antonio Giarola Regista Eventi), ha aggiunto come il progetto vada al di là del Carnevale, perché «coinvolge, capofila il Comitato, tutte le realtà associative del territorio che hanno la necessità di un’area per svolgere attività ricreative, sportive e artistiche. Oltre alla pulizia e alla piastra sono stati ripristinati i servizi igienici rendendo questa un’area in sicurezza e confortevole, grazie alla collaborazione con l’Assessorato e un patto di sussidiarietà che ci ha accompagnato in questi passaggi importanti che non erano scontati, ringraziando anche il direttore generale di Sec Ponteggi Gino Serpelloni presente, Agsm, Amia e Atv e i numerosi partners privati, fondamentali e determinanti alla buona riuscita dell’intervento».