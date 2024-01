Dal Venardì Gnocolar al Villaggio delle Tradizioni: tutti gli eventi di carnevale a Verona

È stato presentato in Sala Arazzi a Palazzo Barbieri l’ampio programma che caratterizza la 494esima edizione del Bacanal del Gnoco a Verona. Circa 50 eventi, già partiti a novembre con l’elezione delle prime maschere, che vedranno coinvolti tutti i quartieri della città, con sfilate ed ospiti provenienti da tutta Italia e anche dall'estero.

La più grande novità di questa edizione riguarda l’elezione del Papà del Gnoco. Per la prima volta verrà eletto attraverso un conclave composto da 21 veronesi che hanno vestito la maschera della città. Si riuniranno in una stanza in piazza San Zeno, nella mattinata di domenica 21 gennaio dove rimarranno fino alla classica fumata bianca che decreterà chi sarà il Papà del Gnoco 2024.

L’incoronazione sarà martedì 23 in Gran Guardia, dove è in programma un grande evento con importanti ospiti veronesi. Seguiranno poi tutti i principali appuntamenti tradizionali, dalla sfilata del Venardì Gnocolar del 9 febbraio fino al Luni Pignatar e il Martedì Grasso al Porto San Pancrazio.

Dal 16 febbraio al 17 marzo inoltre sarà aperto il Villaggio delle Tradizioni nella nuova area all’interno del Giardino d’Estate, all’angolo tra viale Cristoforo Colombo e via Vittime Civili di Guerra a ridosso del Parco delle Mura, con eventi programmati in tutti i fine settimana, iniziative per bambini, laboratori per tutti e la presenza delle associazioni del territorio che condivideranno le loro attività.

Tutto il programma completo è sul sito: www.carnevaleverona.it.