Turista nella mia città: nei musei civici di Verona ingresso a 1 euro e visite guidate per la prima domenica del mese

Singola visita guidata: 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso (in occasione della prima domenica del mese ingresso a 1 euro per tutti)

Prezzo Singola visita guidata: 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso (in occasione della prima domenica del mese ingresso a 1 euro per tutti)

Un nuovo imperdibile appuntamento domenica 3 marzo 2024 con le "Domeniche a 1 euro nei Musei Civici di Verona", l'iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese da novembre a marzo. Per la Casa di Giulietta i biglietti saranno disponibili solo online (fino a esaurimento delle disponibilità) sul sito museiverona.com. Si consiglia comunque di acquistare il biglietto online in anticipo anche per visitare gli altri musei. Di seguito tutte le sedi coinvolte:

Sempre domenica 3 marzo torna anche l'appuntamento con l'iniziativa "Turista nella mia città": una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire (o riscoprire) gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei Civici di Verona. Le sedi coinvolte:

ore 9.30 - Casa di Giulietta

ore 10 - Anfiteatro Arena

ore 11 - Museo Lapidario Maffeiano

ore 11.30 - Galleria d'Arte Moderna A. Forti, Palazzo della Ragione

ore 15 - Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta

ore 15.30 - Museo Archeologico Al Teatro Romano

ore 16 - Museo di Storia Naturale

ore 16.30 - Museo di Castelvecchio

Informazioni utili

DURATA: 1 ora

COSTO: ogni singola visita costa 5 euro a persona (per i ragazzi sotto i 14 anni la visita è gratuita). Il pagamento avviene in loco all'arrivo.

BIGLIETTO D'INGRESSO: 1 euro per tutti, salvo gratuità consutabili a questo link: https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=89621 .

. Posti limitati Iscrizione obbligatoria entro le ore 13 del sabato precedente la visita.

Contatti e prenotazioni

Segreteria didattica dei Musei Civici di Verona

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, il sabato dalle ore 9 alle 13

Tel. 045 8036353 – 045 597140

Mail: segreteriadidattica@comune.verona.it

Turista nella mia citta? / foto ufficio stampa Le Macchine Celibi