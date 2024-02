La danza internazionale torna al Teatro Ristori: "Ripple & Through The Fracture of Light" di Yue Yin

La danza internazionale torna sul palcoscenico del Teatro Ristori di Verona. Il secondo appuntamento della rassegna tematica è in programma sabato 2 marzo alle 20.30 con la Compagnia newyorkese YY Dance Company (YYDC). Unite in un unico spettacolo due pièce sulle punte Ripple & Through The Fracture of Light a firma di Yue Yin, artista coreografa apprezzata a livello internazionale e fondatrice della YYDC. La caratteristica tecnica FoCo messa a punto dalla stessa Yin rappresenta una fusione dinamica di danza popolare cinese e contemporanea e trae ispirazione dall'essenza dei cinque elementi dell'iChing: terra, legno, acqua, metallo e fuoco. Tra le mission della coreografa vi è il grande sforzo educativo premiato, tra le varie, con l’assegnazione dell’Harkness Promise Award 2021 per l’innovazione nel ballo e nell’istruzione.

Ripple, presentato per la prima volta nel 2021 alla Harkness Mainstage di New York è un lavoro di gruppo intimo e intricato. Il movimento rappresenta lo spettro tra ordine e caos. Mentre le nostre vite possono sembrare coinvolte nel conflitto tra calma e turbolenza, ci sono momenti di armonia in cui si trova l’equilibrio.

Through The Fracture of Light ha invece esordito nel 2016 allo Schrittmacher Festival di Aquisgrana, in Germania. Un pezzo d’insieme dinamico che mette in risalto la caratteristica FoCo Technique della compagnia ed il design del movimento contemporaneo in evoluzione. La danza rappresenta il potere dell’unità, del sostegno e della speranza. Dopo la premiére, il lavoro è stato presentato al Jacob’s Pillow Inside Out Dance Festival, SummerStage, Open Door Festival e Peridance Theatre.

La rassegna in danza del Teatro Ristori proseguirà con il Lili Elbe Show di Riva & Repele (8 marzo) e con l’energia della cultura iberica e dello spirito gitano in Una notte con Sergio Bernal (22 marzo). Seguiranno Ballade (5 aprile), viaggio in danza tra diverse generazioni con la MM Contemporary Dance Company e Adagio (26 aprile) con i danzatori giapponesi Saburo Teshigawara, Leone d’Oro alla carriera per la Danza 2022, e Rihoko Sato.

Ripple & Through The Fracture of Light3 / FOTO ufficio stampa Teatro Ristori