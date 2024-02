"Omaggio a Puccini", un concerto straordinario di Fondazione Arena per il centenario pucciniano  

Dopo aver riportato La Rondine al Teatro Filarmonico, Fondazione Arena di Verona, in collaborazione con l’associazione musicale Verona Lirica, rende omaggio a Puccini nell’anno del suo centenario con un concerto straordinario fuori abbonamento. Sul palcoscenico del Filarmonico, domenica 3 marzo alle 15.30 l’Orchestra di Fondazione Arena al completo, da maestro Francesco Ommassini, sarà impegnata in un programma interamente dedicato al grande maestro, lucchese di nascita, internazionale per vocazione. Protagoniste due voci note al pubblico veronese e non, il soprano Daniela Schillaci e il tenore Gianluca Terranova, impegnate in arie e duetti da La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Turandot, opere fra le più amate e rappresentate in tutto il mondo sin dal loro debutto, a conferma del talento musicale e teatrale del compositore.

Ad arricchire il programma, di sicuro interesse tanto per gli appassionati quanto per i neofiti che si accostano al teatro musicale di questo grande maestro, anche tre pagine sinfoniche: il celebre intermezzo da Manon Lescaut e quello più raro di Suor Angelica, predilette dai più grandi direttori d’orchestra del Novecento, accostate ad un’autentica chicca, il giovanile Capriccio sinfonico che Puccini compose negli anni di studio milanese, anni di bohème, immortalati nell’opera omonima del 1896 che avrebbe attinto alcune idee musicali proprio da questo brano.

I biglietti per posti numerati sono già in vendita a 10 euro (platea e palchi) e 5 euro (gallerie) sul sito www.arena.it e in Biglietteria.

Ommassini Francesco / foto Ennevi via ufficio stampa Fondazione Arena di Verona