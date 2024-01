Sfilate ed eventi di carnevale: tutti gli appuntamenti da non perdere a Verona e in provincia nel 2024

Anche per il 2024 tornano gli attesissimi appuntamenti per il carnevale a Verona e in provincia, con le numerose sfilate in programma ed il tradizionale evento del "Venardì Gnocolar", previsto quest'anno per il giorno 9 febbraio, quando le vie della città saranno invase da maschere, colori, musica e i fantastici carri allegorici per una manifestazione come sempre imperdibile. Di seguito vediamo tutti gli appuntamenti in calendario per il 494esimo "Bacanal del Gnoco".

Il calendario degli eventi in città a Verona

Gennaio

Sabato 6 gennaio 2024

Alle 11 inaugurazione del Carnevale in Piazza Bra con la posa della statua del “Papà del Gnoco” in Piazza San Zeno (angolo Piazza Pozza) che sancisce l’inizio del Carnevale e resterà fino al 15 febbraio 2024.

Giovedì 11 gennaio 2024

Spettacolo d’investitura della 51esima maschera del quartiere "Simeon de l’Isolo" alle ore 20.30 presso il Teatro Camploy, con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Domenica 21 gennaio 2024

Dalle 8 alle 13 elezione del 494° Papà del Gnoco in Piazza San Zeno.

Martedì 23 gennaio 2024

Alle 19.30 incoronazione del 494° Sire del Carnevale presso l’Auditorium e Buvette del Palazzo della Gran Guardia.

Venerdì 26 gennaio 2024

Alle ore 11 Santa Messa delle Maschere di Verona, in occasione dell’Eurocarnevale 2024, alla Basilica di San Zeno Maggiore.

Febbraio

Martedì 6 febbraio 2024

Incontro alla Gran Guardia con le scuole primarie e secondarie di primo grado sul tema “Il Papà del Gnoco e la sua storia”.

Da giovedì 8 a domenica 11 febbraio 2024

"Il Carnevale di Verona ci fa tornare tutti bambini – Venardi Gnocolar" in Piazza San Zeno.

Giovedì 8 febbraio 2024

Alle 18 spettacolo con sfilata dei carri allegorici.

Alle 19 incontro con i giovani in Gran Guardia sul tema “Il Papà del Gnoco e le maschere italiane” alla presenza dei rappresentanti delle più importanti maschere italiane.

Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio 2024

Gran Gnoccolada in Piazza Bra, che sancisce l’inizio dei festeggiamenti del Venardi Gnocolar.

Venerdì 9 febbraio 2024

Venardi Gnocolar con al mattino i saluti istituzionali al Prefetto, al Presidente della Provincia e al Sindaco, seguiti dalla sfilata nel pomeriggio.

Domenica 11 febbraio 2024

Alle 14, Cavalcata storica di Tomaso Da Vico.

Martedì 13 febbraio 2024

Dalle 14 Ultima di Carnevale in Piazza dei Signori.

Dalle 20 in Gran Guardia il Gran ballo in maschera.

Altri eventi fuori dal periodo del carnevale

16 febbraio – 17 marzo 2024

"Villaggio delle Tradizioni" all’ex Giardino d’Estate.

Sabato 18 maggio 2024

La sfilata "Veronallegra" – Luigi d’Agostino sfilata di carri allegorici.

Domenica 9 giugno 2024

Chiusura ufficiale del Carnevale di Verona al Ristorante al Fiore a Peschiera del Garda.

Sabato 14 settembre 2024

Cena di gala "Maccheronicum Convivium Gnoccolarum", con musica ed intrattenimento in Piazza San Zeno.

Il calendario delle sfilate in provincia di Verona

Di seguito riportiamo il programma completo di tutte le sfilate di carnevale previste nella provincia di Verona.

Gennaio

Sabato 13 gennaio

Bussolengo - CENA APERTURA CARNEVALE presso "Montresor Hotel Tower"

Domenica 14 gennaio

Santo Stefano di Zimella (VR) ore 14

Sabato 20 gennaio

Isolalta di Vigasio (VR) ore 14.30

Domenica 21 gennaio

Rivoli Veronese (VR) ore 14.30

Castel D'Azzano (VR) ore 14.30

Sabato 27 gennaio

Sommacampagna (VR) ore 14

Caselle di Sommacampagna (VR) ore 19.30

Domenica 28 gennaio

Arcole (VR) ore 14.30

Febbraio

Sabato 3 febbraio

Carpenedolo (BS) ore 14.30

Bardolino (VR) ore 14.30

Villafranca di Verona (VR) ore 19.30

Domenica 4 febbraio

Lonigo (VI) ore 13.30

Cavaion Veronese (VR) ore 13.30

S. Zeno di Mozzecane (VR) ore 10.30 dopo S.MESSA Colognola ai Colli (VR) ore 15

Lazise (VR) ore 14.30

Bussolengo (VR) ore 14

Sabato 10 febbraio

Maccacari di Gazzo Veronese(VR) ore 14

Oppeano (VR) - ore 14.30

San Zeno di Montagna (VR) ore 14.30

Domenica 11 febbraio

Frescà di Cerea (VR) ore 14

Carnealon de Domeiara (VR) ore 14

Martedì 13 febbraio

Perzacco di Zevio (VR) ore 14.30

Caprino Veronese (VR) ore 14.30

Monteforte D'Alpone (VR) ore 14.30

Sabato 17 febbraio

San Giovanni Lupatoto (VR) ore 14

Cerea (VR) ore 20

Domenica 18 febbraio

Azzago di Grezzana (VR) ore 14.30

Tarmassia di Isola della Scala (VR) ore 14.30

Locara di San Bonifacio (VR) ore 14.30

Sabato 24 febbraio

Lavagno (VR) ore 14

Domenica 25 febbraio

Pellegrina di Isola della Scala (VR) ore 14.30

San Bonifacio (VR) ore 14

San Martino Buon Albergo (VR) ore 14

Roverbella (MN) ore 14.30

Castelnuovo del Garda (VR) ore 14

Marzo

Sabato 2 marzo

Peschiera del Garda (VR) ore 14.30

Povegliano Veronese (VR) ore 19

Domenica 3 marzo

Ronco all'Adige (VR) ore 14.30

Castelbelforte (MN) ore 14.40

Villa Bartolomea (VR) ore 14.30

Sabato 9 marzo

San Gregorio di Veronella (VR) - ore 20

Volta Mantovana (MN) ore 19.30

Domenica 10 marzo

Casaleone (VR) ore 14.30

Veronella (VR) ore 14.30

Lugagnano di Sona (VR) ore 14

Sabato 16 marzo

Vallese di Oppeano (VR) ore 15

Legnago (VR) ore 20

Tregnago (VR) ore 19.30

Domenica 17 marzo

Fagnano di Trevenzuolo (VR) ore 14.30

Mozzecane (VR) ore 14

Minerbe (VR) ore 14

Aprile

Sabato 6 aprile

Bovolone (VR) ore 20

Palazzolo di Sona (VR) ore 20

Domenica 7 aprile

Nogara (VR) ore 14

Isola della Scala (VR) ore 14

Mirandola (MO) ore 14

Sabato 13 aprile

Isola Rizza (VR) ore 20.30

Maggio

Sabato 4 maggio

Vigasio (VR) ore 20

Settembre

Sabato 7 settembre

Torri del Benaco (VR) ore 20

Informazioni e contatti