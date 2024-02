Al Teatro Modus la commedia "Resti Umani"

Venerdì 1 marzo alle ore 21 presso il Teatro Modus di Piazza Orti di Spagna, Verona, va in scena lo spettacolo teatrale finalista al Fringe Festival di Torino 2023 “Resti Umani” con la Compagnia Onda Larsen di Torino, per la regia di Luigi Orfeo. Il primo riordinamento mondiale che ha catalogato le persone rimandandole ognuna a “casa loro”, sembra purtroppo non essere bastato a sconfiggere i problemi della gente.

È tempo quindi per un secondo riordinamento, affidandosi alla “Legge delle segnalazioni”: un sistema tutto nuovo che permette di segnalare le persone che si ritiene abbiano differenze fastidiose per la propria identità, in modo da ricollocare tutti questi “loro” lontano da i “noi” e nel giusto Paese. Differenza dopo differenza, però, il risultato è la creazione Paesi composti da un unico abitante.

Accade così che quattro Paesi, finiscano a confinare tra loro all’interno di uno stesso appartamento. I quattro Presidenti saranno pertanto costretti ad accordi internazionali per l’uso del bagno, della cucina e dei beni di prima necessità, facendo per la prima volta i conti con altri esseri umani e infine, forse, anche con loro stessi. Una brillante commedia inserita nel Percorso di Stagione “Ridere fa bene agli addominali”.

Prenotazioni su modusverona.it.

Informazioni 392-3294967, segreteria@modusverona.it.

Resti umani / foto ufficio stampa Teatro Modus