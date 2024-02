Visita guidata: "La via delle donne (con rievocatrici in abiti d'epoca)"

Nel mese dedicato alla Donna, visiteremo la passeggiata più "femminile" di Verona: da Via Mazzini a Corso Sant'Anastasia!

Dietro alle vetrine c'è infatti molta storia, storie di donne veronesi o "adottive", che rievocheremo in compagnia di alcune dame in abiti d'epoca Otto e Novecento (in collaborazione con LaDanzaStorica A.P.S. e Vivere la Storia, https://www.facebook.com/profile.php?id=100072292651664 e https://www.facebook.com/viverelastoria). La visita includerà una tappa caffè presso uno storico locale del centro e, al termine, l'ingresso in Conservatorio per la mostra dedicata a Maria Callas.

Guida: Daniele Bressan

Costo: 15 euro

Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/FPLzug1nkEJfsb1x8

Data: sabato 2 marzo

Incontro: ore 14 presso Statua equestre di Vitt. Emanuele (giardini Piazza Bra)

Durata: circa 2h

Foto LaDanzaStorica, autorizza l'uso per promuovere la visita