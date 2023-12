Natale a Malcesine tra mercatini, pista di pattinaggio, feste, giochi e mostre: il programma degli appuntamenti

Malcesine destinazione del Natale e delle Festività con un ricco calendario che si sviluppa dal 4 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Tante le iniziative per ogni fascia d’età e che incontrano diversi interessi e modalità di vivere appieno le atmosfere invernali del borgo-gioiello dell’Alto Garda, tra i più belli d’Italia. Iniziando dai più piccoli sarà operativo il Villaggio Incantato. Babbo Natale del Lago di Garda aspetta tutti i bambini con animazione, laboratori, la sala dei giochi, le piste di slittino e pattinaggio l’8-9-10-16-17 dicembre e dal 22 fino al 7 gennaio 2024 (escluso il 25 dicembre - sala dei giochi fino al 3 gennaio compreso).

Tante le Natività da visitare: nella chiesetta di Navene, a Cassone sul fiume Aril, al Porto di Malcesine (Via Capitanato, Piazza Marconi, Via Turazza) e a Palazzo dei Capitani con il presepe a cura dell’ACAM e quello in movimento ideato da Gabriele Guarnati. Aperture straordinarie per il Castello Scaligero, il Museo di storia naturale, la Sala delle Galee, il Rivellino e la torre panoramica (8-9-10-16-17 dicembre, tutti i giorni dal 22 dicembre al 7 gennaio - Orario: 10.30 alle 16.30, giorno di Natale chiuso).

Come da tradizione torna il Mercatino artigianale e gastronomico in Piazza Statuto attivo dalle 10 alle 18 (8-9-10 dicembre e tutti i giorni dal 16 dicembre al 7 gennaio, giorno di Natale orario dalle 15 alle 18), a Capodanno fino all’una del mattino. Tra le riaperture più attese anche quella della Funivia Malcesine - Monte Baldo dal 23 dicembre. E infine aperta anche la mostra di quadri, presepi e sculture in ferro e legno di Giacomo Danti “Nostalgia dei Tempi” a Palazzo dei Capitani.

Tutti gli appuntamenti natalizi

Le iniziative natalizie di Malcesine prenderanno il via il 4 dicembre alla biblioteca comunale con Storie di Natale, letture a cura del Servizio Educativo locale per bambini da 0 a 6 anni (replica il 20 dicembre). Si passa poi a venerdì 8 dicembre con appuntamenti già alla mattina a Cassone (ore 11) per l’inaugurazione del Presepe sull’Aril, il fiume più corto del mondo. Alle 14 nella centrale Piazza Statuto inaugurazione ufficiale del Natale a Malcesine con presenza degli elfi, delle mascotte Prezzemolo di Gardaland, Baldo e Prada Bella della Funivia e il Coro Baby Voci di Malcesine. Alla stessa ora a Piazza del Porto blocchi di partenza per la Christmas’ Run, corsa competitiva e non, organizzata dall’ASD Pacers gli Originali. Il giorno successivo, 9 dicembre, a Palazzo dei Capitani (ore 15:30) le giovani promesse si presenteranno nel Concerto di musica classica con giovani vincitori di concorsi nazionali ed internazionali.

Seguirà Concerto-Aperitivo in Piazza Statuto. Ci sarà poi il magico momento dell’Aspettando Santa Lucia il 12 dicembre a cura dell’Associazione NOI. Ritrovo alle 15 presso l’oratorio con i “bussolotti” e a seguire “A caccia della Santa” per le vie del paese con arrivo al porto. Sabato 16 dicembre sarà la volta della Camminata Natalizia organizzata da Nordic Walking Malcesine. Ritrovo alle 8.20 alla Stazione delle corriere, 32 km di percorso fino a Garda con contributo da destinare in beneficenza. Alle ore 17 Concerto-Aperitivo in Piazza Statuto.

Anche quest' anno a Cassone avrà luogo la Sagra di Santa Lucia. Domenica 17 dicembre al via la tradizionale manifestazione organizzata dal Coro le Voci dell'Aril con trippe e torte a volontà. Nel pomeriggio (Palazzo dei Capitani, ore 17) il relatore e violinista Andrea Testa condurrà alla scoperta della musica attraverso "Fantasia Walt Disney" il lungometraggio a cartoni che ha fatto la storia. Evento organizzato dalla scuola musicale Benacus. Alle 20 nella chiesa di Santo Stefano i cori Baby Voci, Piccole Voci e le Voci di Malcesine allieteranno l’atmosfera natalizia con il concerto corale "In...canto".

Il cartellone natalizio prosegue il 23 dicembre con lo spettacolo di danza aerea (Piazza Statuto, ore 15) con Desideria Chinzari performer, modella e finalista di Italia's Got Talent. Domenica 24 dicembre alle 11 le mascotte aspettano tutti i bambini in Piazza Statuto, poi alle 17 a Palazzo dei Capitani Festival Suoni e Sapori del Garda. Concerto natalizio con pianoforte, violino e soprano a cura dell’Associazione Culturale Infonote. Stessa location per il Concerto di Santo Stefano il giorno dopo, 26 dicembre, con il Corpo Bandistico Malcesine.

Locandina Natale a Malcesine via ufficio stampa Comune di Malcesine