Natale all'Ecomuseo - Antico manufatto idraulico del Gangaion

Sarà una festa all’insegna delle tradizioni popolari, a far respirare l’aria di Natale all’Antico Manufatto del Gangaion di Ronco all’Adige. Il Natale dell’Ecomuseo, domenica 17 dicembre, a partire dalle 14.30 e fino alle 18, sarà un pomeriggio ricco di attività e divertimento per grandi e piccoli. Natale dell’Ecomuseo sarà il primo evento del format PIASE FAMILY - output del progetto “Sulle tracce di Dino Coltro alla scoperta della Pianura veronese”, premiato nel 2022 dal bando Nuovo Sviluppo di Fondazione Cariverona, per la creazione di un percorso turistico con tappe tematiche per la valorizzazione dell'opera dell’autore, cantore della civiltà contadina, scelto come elemento narrativo della Pianura Veronese.

Proprio guidati dai racconti di Natale di Dino Coltro e dalle musiche e i canti della tradizione del cantastorie Angelo, tante le sorprese con l’arrivo di Santa Lucia e del cocchiere Matteo alla guida della slitta di Babbo Natale trainata dall’asino Rino. Spazio alla fantasia nel laboratorio creativo di Elena con l’asinella Camilla, per addobbare l’albero dell’Ecomuseo con materiali naturali e un immancabile mercatino per acquistare idee regalo originali fatte a mano. Per il divertimento dei più piccoli, un Villaggio di Natale con tanti animali da cortile attorno alla Casetta dell’Ecomuseo, di cui sarà anche l’inaugurazione ufficiale al pubblico.