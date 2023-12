"Merysse: melodie natalizie" al Teatro Blu di Verona

Prezzo non disponibile

Il Teatro Blu di Verona vibrerà di emozioni sabato 16 dicembre alle 21, con il ritorno di Merysse per un'esperienza musicale imperdibile! Dopo un anno straordinario che ha visto il suo ingresso nella prestigiosa scuola Disney e una serie di eventi in tutto il Paese, Merysse, talentuosa artista e cantautrice, già sotto contratto con Sony Music Publishing, ritorna sul palco del Teatro Blu per regalarci le sue suggestive note natalizie fuse alle sue inconfondibili canzoni originali.

Accompagnata dalla dolce armonia della chitarra e dai ritmi coinvolgenti della batteria, la cantautrice promette di trasformare questa serata in un viaggio musicale indimenticabile. Un concerto che cattura l'essenza magica del Natale, fuso con le melodie avvolgenti e la magia unica di Merysse, vi aspetta. Non perdete questa occasione unica di immergervi nell'atmosfera incantata del periodo più magico dell'anno! ?

Merysse Acoustic Trio (Concerto di Natale) sabato 16 dicembre, ore 21 al Teatro Blu - Piazza Giovanni XXIII, Verona. L'evento è organizzato dalla 5a Circoscrizione del Comune di Verona. Siete pronti per una serata di emozioni e melodie indimenticabili?