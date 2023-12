Torna il fantastico mercatino dei libri usati alla Biblioteca Civica di Verona

Ritorna alla Biblioteca Civica di Verona il mercatino dei libri delle biblioteche, questa volta inserito nel contesto delle festività natalizie. Potete trovare romanzi, saggi, libri di viaggio e per bambini, cataloghi speciali e tanto altro!

Si tratta di un'occasione per valorizzare le donazioni dei cittadini, rimettere in circolo i libri non più utili alle biblioteche e promuovere la lettura. Il ricavato andrà tutto in acquisto di nuovi libri.

Doppio appuntamento da non perdere sabato 16 dicembre dalle ore 14 alle ore 19 e domenica 17 dicembre dalle ore 9 alle ore 19.