"Bardolino di Natale": tutti gli appuntamenti in programma per le festività

La magia del Natale si accende a Bardolino: da venerdì 1 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 Comune e Fondazione Bardolino Top propongono un ricco calendario di appuntamenti aperti a tutti. Al Parco di Villa Carrara Bottagisio ci sarà il Villaggio di Natale, attivo tutto il giorno con cascate di luci e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Saranno in funzione anche la ruota panoramica, il trenino, la carrozza di Babbo Natale, la slitta 3D e la giostra cavalli.

Fino al 21 gennaio resterà aperta la mostra di presepi dal mondo curata dal Gruppo Marinai d'Italia "Sante Alberti" Bardolino. Si puo? visitare nella chiesa di San Severo ogni giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.30.

Il 10 dicembre alle 10 si correrà la terza edizione della "Babbo lake", corsa benefica dei Babbo Natale con doppia partenza, da Lazise e da Garda, e arrivo di tutti i partecipanti vestiti da Santa Claus a Bardolino. Due i percorsi previsti, chiamati come i venti locali: La Gardesana, di 4 chilometri da Garda (lungolago Regina Adelaide) e La Vinessa, di 5 chilometri da Lazise (via Prà del Principe). I tracciati, su strade pedonali, sono liberi da barriere e percorribili correndo, camminando, in gruppo o singolarmente. Entrambi confluiranno in centro a Bardolino. Ci si può iscrivere qui: https://babbolake.run/.

Nel Parco Carrara Bottagisio si troverà anche "la vela del gusto", un'area dedicata alla gastronomia e ai piatti della tradizione. Sabato 31 dicembre, inoltre, si festeggerà il Capodanno con tanta musica e divertimento per tutti al Parco Carrara Bottagisio.

Natale a Bardolino / foto Ufficio stampa Comune di Bardolino