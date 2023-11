"Cinebimbi. Ragazzi e Famiglie: incontriamoci al cinema", quattro proiezioni a ingresso gratuito al Modus

La Circoscrizione Centro Storico, in collaborazione con Modus Impresa Sociale e il contributo del Consorzio ZAI, organizza l’edizione 2023 della Rassegna "CINEBIMBI. Ragazzi e Famiglie: incontriamoci al cinema”. Un ciclo di quattro proiezioni cinematografiche scelte tra i migliori titoli della produzione per bambini e ragazzi, da offrirsi alla cittadinanza ad ingresso gratuito presso Modus Spazio Cultura di Piazza Orti di Spagna.

Per questa edizione si vuole proporre un filone di film disneyani tra i meno noti ma certamente non meno incantevoli, con particolare riguardo al recupero della poetica di animazione d’un tempo dal sapore un po' retrò rispetto le produzioni più recenti. L’intento della manifestazione è quello di favorire l’incontro tra i ragazzi, vivendo insieme nel “qui e ora” l’esperienza cinematografica, con la proposta di titoli recanti una sempre una morale per riflettere, formativa e di crescita. Le proiezioni saranno quattro domeniche pomeriggio, alle ore 15 e alle ore 17, nei mesi di novembre e dicembre.

Si comincia domenica 12 novembre con “Il Pianeta del Tesoro” per riscoprire il valore dell’amicizia e il potere dei sogni e successivamente domenica 26 novembre con il tenero “Bambi” che in compagnia dei suoi amici va incontro al suo destino di principe della foresta. La rassegna prosegue domenica 17 dicembre con la proiezione di “Red e Toby nemiciamici” in cui i personaggi dovranno affrontare la prova più dura di un’improbabile ma sorprendente amicizia per concludersi proprio nel giorno della vigilia, domenica 24, nella notte più attesa dell’anno con un Buon Natale davvero speciale: la proiezione del cartone animato “Il Canto di Natale di Topolino”. Un classico senza tempo rivisitato in una divertente chiave Disney e altri episodi dedicati al Natale in famiglia, sempre in compagnia degli intramontabili personaggi di Walt Disney che riscaldano il cuore di grandi e piccini per vivere a pieno la magia di questo tempo.

Si richiede la prenotazione su modusverona.it. Informazioni: 392-3294967, info@modusverona.it.