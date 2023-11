A Bussolengo torna il Villaggio di Natale Flover

Apre dal 4 novembre il Villaggio di Natale Flover a Bussolengo, il luogo più magico al mondo, un posto senza tempo che scalda il cuore, riaccende le tradizioni, fa risuonare l’aria dei sogni che sono nostri fin da quando siamo bambini. Da sabato 4 novembre 2023, fino a domenica 7 gennaio 2024, il Villaggio di Natale rimarrà aperto tutti giorni, dalle 9 alle 19.30, con orario continuato. Una nuova e grande scenografia che ci fa entrare nel sogno, uno show tutto da scoprire, gli alberi pieni di luci e colori, presepi di ogni tipo per celebrare il primo, che fu realizzato a Greggio 800 anni fa, e poi le cene con Babbo Natale, la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, le golosità e i profumi delle feste, l’atmosfera che sa di magia, ricca di show ed eventi.

Come ogni anno, anche questa 27esima edizione del Villaggio di Natale Flover si apre con una grande novità: è la magica scenografia che conduce i visitatori in volo, dentro un mondo fantastico. Un viaggio pieno di colori in mongolfiera che ci conduce nel cuore del Natale e nei profumi delle feste, per farci planare nella casa di Babbo Natale, oppure nella tana degli elfi, ad assaggiare i dolci appena sfornati o a scoprire i villaggi nordici, prima di concedersi di pattinare a lungo sulla grande pista di ghiaccio. Anche il ristorante del Villaggio ha un nuovo look e nuove proposte per accontentare tutti i palati: c’è solo l’imbarazzo della scelta tra i sapori della tradizione, quelli del Tirolo e la pizza. E così anche i golosi più esigenti potranno soddisfare la propria voglia di dolcezza con l'angolo dedicato alla pasticceria o le caldarroste, il vin brulé, lo zucchero filato e perfino la speciale birra delle feste.

Senza, ovviamente, dimenticare Babbo Natale: i bambini hanno sempre la possibilità di consegnare la propria letterina e di fare una foto con lui. Anzi, a dire la verità, è possibile cenare insieme al babbo dalla lunga barba bianca e poi creare un divertente vestito da gnomo e ballare con gli elfi la nuova sigla del Villaggio di Natale Flover, altra novità di quest’anno. Tutti possono partecipare alla Cena con il babbo, basta prenotare su www.flovershop.it ed essere protagonisti del grande show che racconta come si vive il Natale nel mondo.

Ma Natale vuol dire anche rivivere la bellezza e l’emozione delle tradizioni. Per questo Flover riserva a tutti gli appassionati di presepi la propria straordinaria esperienza e una miriade di opportunità di scelta tra presepi tradizionali, napoletani, mignon, in terracotta e nordici. È stato allestito un portico dedicato ai villaggi sacri e a chi ama realizzarli. Non solo: perché per chi preferisce i villaggi Lemax, sono disponibili le ultime novità che permettono di creare bellissimi paesaggi del Nord America. Pezzi introvabili, da collezione, o rari rappresentano una grande tentazione per gli appassionati.

E poi ci sono le proposte senza tempo del Villaggio di Natale: dalle trend room tematiche al giardino d’inverno, dal meraviglioso Trenino Flover Express, passando per la dispensa di Mamma Natale, in cui trovare sfiziose golosità e ricercati prodotti Made in Italy, fino al 7 gennaio la magia si può toccare con mano. Per le informazioni su tutti gli eventi e le proposte in programma: www.ilvillaggiodinatale.it

Informazioni: