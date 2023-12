Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, va in scena al Teatro Nuovo di Verona dal 12 al 15 dicembre alle ore 21 lo spettacolo "L'anatra all'arancia", di W. D. Home e M. G. Sauvajon con Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, regia Claudio Greg Gregori.

“L’anatra all’arancia” di William Douglas Home (titolo originario “The secretary bird”) viene proposta nell’adattamento francese di Marc-Gilbert Sauvajon intitolato “Le canard à l’orange”. Ne sono protagonisti Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Questa commedia datata 1968 ha avuto una versione cinematografica che l’ha resa famosa: è “L’anatra all’arancia” di Luciano Salce del 1975 con Monica Vitti, Ugo Tognazzi e Barbara Bouchet.

In questa nuova edizione che si avvale della regia di Claudio Greg Gregori sono in scena, accanto ai due protagonisti, Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. «“L’anatra all’arancia” è un classico feuilleton dove - spiega una nota di regia - i personaggi si muovono su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, ne rivela però le emozioni e le mette a nudo. A poco a poco il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia: in una parola all’amore, poiché è di questo che si parla». La commedia, piena di colpi di scena è giocata sul presunto potere afrodisiaco della pietanza del titolo.

Info: https://www.teatrostabileverona.it/event/lanatra-allarancia/

Al Teatro Nuovo di Verona la commedia "L'anatra all'arancia" / Locandina Teatro Nuovo