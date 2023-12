Cena spettacolo al Teatro Ristori di Verona con "Lo Schiaccianoci"

Cene spettacolo vista palcoscenico. Al posto delle classiche poltrone rosse, eleganti tavole tonde con cena servita e, a seguire, spettacoli di altissimo livello. Un format vincente ideato dal Teatro Ristori, culla della cultura tutto l’anno e della convivialità in occasione delle festività natalizie. In arrivo, il 17 dicembre alle 20.30, lo spettacolo di danza Lo Schiaccianoci, la fiaba raccontata con il linguaggio immortale di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, che ci condurrà nella magica atmosfera del Natale, eseguito dalla Russian Classical Ballet. Biglietti disponibili all’acquisto fino a venerdì 15 dicembre.

Natale sulle punte con la seconda Cena Spettacolo del Ristori che vedrà in scena la danza internazionale con 35 artisti della Russian Classical Ballet, compagnia di professionisti in tournée tutto l’anno per portare nei teatri europei i grandi classici del balletto russo fedeli alla coreografia originale. Il Corpo di ballo, diretto da Evgeniya Bespalova, è composto da ballerini diplomati nelle più? prestigiose scuole di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm. Un ensemble dove preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con la fantasia e l’innovazione di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.

Basato sulla fiaba "Lo schiaccianoci e il re dei topi" il balletto, due atti da 45 minuti, racconta di una festa organizzata per celebrare la Vigilia di Natale. Tra addobbi e danze caratteristiche, un vecchio amico di famiglia intrattiene gli ospiti con giochi di prestigio, regali e pupazzi meccanici da lui stesso costruiti. Clara, figlia del padrone di casa, riceve in dono uno schiaccianoci con le fattezze di soldatino. Entusiasta, alla fine della serata si addormenta abbracciata al suo schiaccianoci, immaginando un mondo fantastico che di lì a poco prenderà vita sotto i suoi occhi. Dopo aver combattuto contro il Re dei Topi e il suo esercito, inizia un viaggio nel Regno dei Dolci, in cui le leccornie diventano personaggi e ballano per allietare Clara e Fritz, lo schiaccianoci trasformatosi in uno splendido principe. La composizione ha reso immortale il genio Pyotr Ilyich Tchaikovsky, esaltandolo, in passaggi melodici come "Danza dello zucchero fatato" e "Il valzer dei fiori". Uno spettacolo da condividere con le persone care, che trova collocazione naturale nel periodo natalizio.

Le porte del teatro si apriranno per gli ospiti alle 19.45 e l’evento avrà inizio alle 20.30. Il menù della serata, selezione di vini inclusa, è ricco e raffinato con tipicità regionali. Ad aprire la cena sarà il benvenuto dello chef con vellutata di patate al timo serpillo, dadolata di erborinato di capra Roquefort e croccante di Giarratana. Seguirà bis di primi: tortellino tipo Valeggio al burro e salvia, risotto carnaroli con radicchietto brasato, Monte Veronese d’allevo e riduzione di aceto balsamico. La seconda portata prevede vitello con fondo bruno al rosmarino accompagnato da arcobaleno di verdure ed infine il dessert con una “fruity dream” glassata con panna fresca.

Inserite a pieno titolo nella Stagione 2023/2024, le Cene spettacolo offrono un equilibrato abbinamento di arte, musica ed enogastronomia attraverso un’esperienza immersiva. Le proposte artistiche sono in linea con la multidisciplinarietà che da sempre contraddistingue le “anime” del Teatro Ristori: dopo il MyXmas di Alexia e la danza internazionale della Russian Classical Ballet toccherà alla Gospel Night dei Perfect Armony, The Voices of Victory, il prossimo 29 dicembre.

FORMAT E BIGLIETTI DELLE CENE SPETTACOLO. Il format innovativo sfrutta appieno la modularità strutturale del Ristori. La platea diventa un’accogliente sala conviviale con eleganti tavoli posizionati in modo da far apprezzare l’evento artistico e la cena, in un perfetto intercalare di spettacolo e degustazione. Il biglietto, comprensivo di cena e dello spettacolo, è acquistabile al prezzo di 99 euro nella sezione dedicata del sito: https://www.teatroristori.org/cene-spettacolo. La data de Lo Schiaccianoci è prenotabile entro venerdì 15 dicembre.