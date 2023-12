Misa Criolla, la musica sacra incontra il folk sudamericano al Teatro Fucina Machiavelli

A sessant’anni dalla sua composizione, questo sabato 16 dicembre alle 18.30 Fucina Machiavelli propone la Misa Criolla, una splendida sintesi tra musica sacra, popolare e folklorica, scritta dal compositore argentino Ariel Ramirez nel 1963.

La Misa Criolla è unica nel suo genere. In essa i ritmi e la tradizione ispano americana si intrecciano con i temi della tradizionale messa religiosa. È stata concepita da Ramirez come un’opera per solisti, coro e orchestra, espressione di forme musicali puramente folkloriche caratterizzate dalla presenza di strumenti e ritmi tipici della tradizione popolare latino americana. La partecipazione popolare, così evidente nei ritmi e nelle danze usate, è dunque filtrata attraverso il coinvolgimento di “professionisti della musica”, con un coro polifonico, una voce di carattere più popolare, e uno strumentario dominato da quei musicisti di strada specializzati che animavano le feste paesane delle Ande e delle Pampe.

La Misa si concluderà con l’oratorio Navidad nuestra, dove le tematiche del Natale sono quelle legate alla tradizione popolare (quindi apocrife), filtrata attraverso il racconto evangelico.

Protagonisti musicali il Gruppo Vocale Bequadro con il tenore Gabriele Colombari e l’ensemble Fucina Harmonica, che si cimenterò in strumenti tipici di quelle terre come il charango e la quena, sotto la direzione di Giuseppe Manzini.

I biglietti 12 euro intero e 10 euro ridotto sono acquistabili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure in biglietteria a partire da un’ora prima dell’evento, nel Teatro Fucina Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Fucina harmonica / foto ufficio stampa Fucina Culturale Macchiavelli