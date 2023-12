Torna la corsa dei Babbi Natale: Agsm Aim Verona Christmas Run

6 euro solo pacco gara e pettorale per minorenni, i bambini fino a 10 anni possono partecipare gratuitamente (senza Pacco Natale); 12 euro solo pacco gara e pettorale per maggiorenni; 18 euro pacco gara, pettorale e vestito da Babbo Natale (fino ad esaurimento scorte)

Aria di Natale, di festa e tradizioni, un clima magico da vivere in gruppo grazie alla AGSM AIM Verona Christmas Run, una corsa o camminata di 5 o 10 km organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd per domenica 17 dicembre. Le adesioni all’evento crescono vertiginosamente, attesi 4mila “babbi” a colorare la città e diffondere il messaggio più prezioso, quello dell’attenzione per il sociale. Che sia per correre o camminare, per 5 o 10 km, AGSM AIM Verona Christmas Run è un’occasione di condividere l’atmosfera natalizia con la propria famiglia ma anche con quella allargata ai 4mila “babbi” che accenderanno il cuore di Verona partendo alle 9.40 da Piazza Bra dove ritorneranno per il tradizionale brindisi di auguri per le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno. Per questa edizione, parte del ricavato dell’evento sarà devoluto da Veronamarathon a UILDM che lo utilizzerà per supportare un progetto di ricerca Telethon.

Agsm Aim Verona Christmas Run è una semplice camminata o corsa non competitiva adatta a tutta la famiglia e alla quale possono partecipare tutti di tutte le età. Sarà il cuore di Verona ad accendersi con la sfilata dei “babbi” che partiranno da Piazza Bra e dove ritorneranno dopo aver corso o camminato per 5 o 10 km al termine dei quali il protagonista sarà il tradizionale brindisi di auguri per le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno.

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 14 dicembre. Sarà possibile iscriversi anche nella giornata di Sabato 16 e Domenica 17 Dicembre in Piazza Bra (VR). Fino al 14 dicembre è possibile iscriversi presso i seguenti punti vendita: KM SPORT, Viale del Lavoro, 22 - San Martino Buonalbergo (Vr); KM SPORT, Via Verona 8/2, Bussolengo (Vr).

Appuntamento al 17 dicembre in Piazza Bra. I ragazzi sotto i 15 anni devono essere accompagnati.

Sabato 16 dicembre saranno presenti in piazza Erbe gli studenti ed i docenti dell’Istituto Aleardo Aleardi per sensibilizzare la cittadinanza distribuendo volantini divulgativi e raccogliere fondi distribuendo i cuori di cioccolato a seguito di una donazione. Domenica 17 dicembre la partenza della Agsm Aim Verona Christmas Run sarà trasmessa in diretta RAI al momento dello start ore 9.40.

«Gaac 2007 Veronamarathon ha una ricca tradizione di solidarietà. - ha esordito il Presidente Stefano Stanzial. Siamo sempre ben felici di aggiungere a tutti i nostri eventi uno spunto di riflessione e di vicinanza a chi è meno fortunato, i particolar modo quando lo sfondo dell’evento è quello della AGSM AIM Verona Christmas Run che vuole, appunto, essere un augurio ad una vita sana, socialmente attiva e sportiva. Stiamo lavorando di concerto con UIDLM e Telethon perché il loro operato raggiunga il cuore dei cittadini, magari attraverso un cuore di cioccolato disponibile per l’acquisto solidale», ha concluso.

«Siamo emozionati di poter supportare i progetti di ricerca Telethon attraverso la partecipazione, nella nostra bella città, ad un evento così gioioso come la Verona Christmas Run. Sarà una giornata speciale, ricca di spunti di riflessione sui valori della vita, di solidarietà come contributo alla salute della comunità. Poter stringere una nuova alleanza con Verona Marathon, che diffonde il messaggio dello sport come strumento di attenzione per il sociale, ci dà una marcia in più, invitiamo tutti ad un saluto presso lo stand Telethon per informarsi o contribuire acquistando un cuore di cioccolato», ha detto il Presidente UILDM Davide Tamellini.

Fondazione Telethon

Nata nel 1990 ascoltando l’appello dei familiari di alcuni pazienti affetti da distrofia muscolare, una delle oltre 571 malattie genetiche rare su cui dal 1990 finanzia progetti di ricerca meritevoli, promettenti e lungimiranti. UILDM – Solidarietà è parola chiave per gli eventi organizzati da Gaac 2007 Veronamarathon Asd, per questa edizione, la AGSM AIM Verona Christmas Run sposa il progetto dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, un gruppo di cittadini che opera nel territorio veronese dal 1971 a favore delle persone affette da malattie neuromuscolari, nello specifico da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e Distrofie Muscolari (DM), entrambe patologie degenerative con limitate azioni terapeutiche.

L’obiettivo di UILDM è di informare e sensibilizzare, aiutare le famiglie sostenendole anche psicologicamente, promuovere progetti di “Vita Indipendente” attraverso incontri di formazione, supportare nei trasporti, organizzare momenti di socializzazione e di integrazione, comprese uscite turistiche, e creare gruppi di sostegno. L’associazione ha dato vita per la gestione delle attività riabilitative professionali (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione) alla "Fondazione Speranza ONLUS" che attualmente segue circa 500 pazienti e nell’anno 2022 ha erogato 26.000 prestazioni sanitarie. Accanto al lavoro sul campo, UILDM sostiene l’attività di ricerca di Telethon operando raccolte fondi ed iniziative mirate alla divulgazione delle conoscenze nell’ambito della ricerca.

Info: https://www.veronachristmasrun.it/.

Foto ufficio stampa Veronamarathon Asd