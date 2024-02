Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 febbraio 2024

Weekend di grandi eventi in città e nell'intero territorio veronese. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 9 all'11 febbraio 2024.

L'EVENTO TOP

Verona in Love

Dal 9 al 14 febbraio tra le strade del centro di Verona si diffonde un’atmosfera di romanticismo: la manifestazione Verona in Love trasforma tutti i luoghi simbolo della città in un’occasione per celebrare l’amore, dal mercatino a forma di cuore di piazza dei Signori, fino ai market tematici del cortile Mercato Vecchio e del cortile del Tribunale che celebrano le eccellenze gastronomiche del territorio, oltre alla creatività degli artigiani locali.

MANIFESTAZIONI

Appuntamenti di carnevale a Verona

L'attesa è finita, il 9 febbraio si festeggia alla grande con la tradizionale sfilata di carnevale per il "Venardì Gnocolar". A Verona sono attesi carri e maschere da tutta la provincia per un'indimenticabile giornata di festa. Gli eventi carnevaleschi in città proseguono il pomeriggio del 10 febbraio con il Sabato filippinato alla Dogana. Tanti poi gli appuntamenti domenicali: al mattino verso le ore 10 spazio al Conte del Liston, mentre nel pomeriggio da Castelvecchio a San Zeno si celebra la Cavalcata storica di Tomaso da Vico. Sempre nel pomeriggio grande divertimento per la "Domenica Caregota" nel quartiere Carega e la Festa Carneval dei Molinari a Ponte Crencano.

Coppa Giulietta&Romeo

La sesta edizione della regolarità classica Coppa Giulietta&Romeo, organizzata da Automobile Club Verona, A.C. Verona Historic ed ACI Verona Sport, è in programma il 9 e 10 febbraio 2024. È il primo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche 2024. Partenza e arrivo saranno sempre sul pittoresco lungolago Lenotti di Bardolino, con il percorso competitivo condensato nella giornata di sabato 10 febbraio.

Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon e Realy

Febbraio, mese dell’amore, porta con sé ogni anno l’appuntamento con la manifestazione podistica dedicata a Romeo e Giulietta. Un momento che coinvolge professionisti, amatori, famiglie, bambini e bambine all’insegna della passione, dello sport e della solidarietà. Domenica 11 febbraio si correrà la 17esima edizione della Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon e Realy, ma anche la Avesani Romeo&Giulietta Family Run.

Carnealon de Domeiara

Il Carnealon de Domeiara quest’anno è in programma domenica 11 febbraio, quando 15 carri e 600 figuranti sfileranno nella frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella, con partenza alle 14 dal quartiere Poli. I partecipanti arriveranno dal Veronese e dalle province di Modena, Mantova e Brescia.

PavilLove

La Galleria del Padiglione a Peschiera del Garda, con i suoi 180 metri di volte e archi, sarà il palcoscenico di un'esperienza straordinaria che solleticherà i sensi degli ospiti. "PavilLove" offrirà a tutti l’opportunità di scoprire golosi cioccolati, creative praline, inebrianti abbinamenti ed esclusive esperienze gastronomiche, presentati da abili artigiani pronti a guidare il pubblico alla scoperta del regalo perfetto per San Valentino.

Fiera di San Valentino

Bussolengo si veste a festa in occasione della Fiera di San Valentino che celebra l'edizione numero 313. Appuntamento da non perdere con la tradizionale fiera per le vie del paese dove si susseguiranno eventi, attrazioni, premi, iniziative culturali, musica e spettacoli per tutti dall'8 al 18 febbraio. Un'edizione della Fiera molto attesa, con un programma davvero ricco, che coniuga tradizione e novità.

Lago di Garda in Love

Anche quest’anno il Benaco ospiterà decine di eventi a tema, per la settima edizione di Lago di Garda in Love. San Valentino, sul Garda, comincia già nel weekend precedente, a partire dal 9 febbraio, infatti, gran parte dei Comuni della sponda veneta aderiranno all’iniziativa. Torri del Benaco, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Malcesine sono solo alcune delle località toccate dall’ondata di amore e dalla voglia di far festa portate dall'evento Lago di Garda in Love.

MUSICA

Vita Disordinaria di Mozart

Sabato 10 febbraio in Fucina Machiavelli un appuntamento dedicato al genio austriaco, dalla personalità esplosiva e "disordinaria", raccontato attraverso le numerose lettere scritte alla famiglia e attraverso i brani chiave della sua produzione.

Sophie and the Giants

Vero fenomeno musicale in ascesa, Sophie and the Giants saranno live presso la rinomata discoteca Love di via Giolfino a Verona. L'evento, previsto per sabato 10 febbraio 2024, promette una serata indimenticabile per gli appassionati della musica pop alternativa.

Al-B.Band

Voce e chitarra a cura di Alberto Salaorni, al basso Davide Rossi e sul palco tanti altri eccellenti musicisti: la musica della Al-B.Band mette sempre energia. E che succede il 9 febbraio 2024? La Al-B.Band è protagonista musicale di un party di San Valentino d’eccezione. È sul palco, infatti, della 313esima Fiera di San Valentino a Bussolengo.

Andrè Lislevand

Il giovane violista da gamba Andrè Lislevand, di casa a Verona, sua città natale, sarà il protagonista del concerto dedicato alle sonorità barocche in programma per la 25esima Stagione de I Virtuosi Italiani, domenica 11 febbraio, presso lo Spazio San Pietro in Monastero.

TEATRO

Mozart 2.0 - il musical

Cosa accadrebbe se Mozart vivesse oggi? Cortocircuito Culturale presenta "Mozart 2.0 - il musical" al Teatro Camploy venerdì 9 febbraio. Un evento straordinario che unisce musica dal vivo e teatro per una serata indimenticabile.

La Cella di Seta

Italiani popolo di grandi viaggiatori. E il viaggio non sempre, non per forza, inizia su una imponente caravella, o con una veloce carrozza. Al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, venerdì sera, Teatro Boxer e Ippogrifo Produzioni portano in scena "La Cella di Seta", una narrazione di viaggio, appunto, ma anche di storia e di immaginazione.

Rosa

Un palco, una scenografia essenziale. Pochi oggetti di scena che non sono mai quello che sembrano e, a muoversi tra di loro, con uno sguardo ironico e provocatorio, una persona sola. Una donna che chiede legittimazione. Che la rivendica. Un clown. È "Rosa", di e con Teresa Bruno, il quinto titolo in cartellone per la rassegna "Evoluzioni", targata Ippogrifo Produzioni, di scena al Teatro Peroni di San Martino Buon Albergo sabato 10 febbraio.

Il malloppo

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, va in scena al Teatro Nuovo di Verona fino al 9 febbraio lo spettacolo "Il malloppo" di Joe Orton con Gianfelice Imparato, Marina Massironi Valerio Santoro e per la regia di Francesco Saponaro.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

A dire il vero - «Film diretto da Nicole Holofcener, è la storia di un matrimonio di lunga data tra una scrittrice e suo marito (Julia Louis-Dreyfus e Tobias Menzies). La loro relazione verrà messa a dura prova, quando lui darà un parere sincero sull'ultimo libro scritto dalla moglie, scoprendo così quel vaso che ha racchiuso le tante piccole bugie dette negli anni...». Regia: Nicole Holofcener.

«Film diretto da Nicole Holofcener, è la storia di un matrimonio di lunga data tra una scrittrice e suo marito (Julia Louis-Dreyfus e Tobias Menzies). La loro relazione verrà messa a dura prova, quando lui darà un parere sincero sull'ultimo libro scritto dalla moglie, scoprendo così quel vaso che ha racchiuso le tante piccole bugie dette negli anni...». Regia: Nicole Holofcener. ll colore viola - «Flm diretto da Blitz Bazawule, è ambientato nel Novecento nel sud degli Stati Uniti e racconta la storia di un gruppo di donne afroamericane, che nel corso della loro vita affrontano momenti davvero difficili e combattono diverse lotte. Prima tra tutte c'è Celie (Fantasia Barrino), che sin dalla giovanissima età ha subito soprusi, dapprima a causa del padre violento e incestuoso e di un marito alcolizzato e facinoroso, Mister (Colman Domingo), che è stata costretta a sposare». Regia: Blitz Bazawule.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Mostra delle orchidee

Dal 3 al 25 febbraio torna la 35esima "Mostra delle Orchidee" nel Garden di Bussolengo, un evento straordinario che celebra la fusione tra il magico mondo delle orchidee e l'affascinante universo cinematografico. Quest'anno, l'esposizione si intitola "Orchidee Film Festival", un'esperienza unica che unisce la bellezza delle orchidee con la magia del cinema.

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.