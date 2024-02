A Bussolengo la 35esima Mostra delle orchidee

Dal 3 al 25 febbraio torna la 35esima Mostra delle Orchidee nel Garden di Bussolengo, un evento straordinario che celebra la fusione tra il magico mondo delle orchidee e l'affascinante universo cinematografico. Quest'anno, l'esposizione si intitola "Orchidee Film Festival", un'esperienza unica che unisce la bellezza delle orchidee con la magia del cinema.

Per un intero mese, immergetevi in un mondo di appuntamenti speciali dedicati al cinema e alle orchidee, creando così un connubio affascinante tra due forme d'arte. Una collezione di orchidee botaniche, un tesoro selezionato con cura che incanterà gli appassionati e i curiosi.

All'interno della mostra, avrete l'opportunità di interagire con esperti orchidofili, appassionati che condividono la loro conoscenza e passione per queste meravigliose piante. Approfittate di questa occasione unica per ricevere preziosi consigli sulla cura delle vostre orchidee e scoprire i segreti per mantenerle in salute e fiorente. Non mancherà un' ampia sezione dedicata al mondo dei bonsai e delle piante carnivore.