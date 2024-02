Al Teatro Astra si viaggia nella storia con lo spettacolo "La Cella di Seta"

Italiani popolo di grandi viaggiatori. E il viaggio non sempre, non per forza, inizia su una imponente caravella, o con una veloce carrozza. Al Cinema Teatro Astra, per la 37esima rassegna Teatro San Giovanni “Sotto un’altra luce”, Teatro Boxer e Ippogrifo Produzioni portano in scena “La Cella di Seta”, una narrazione di viaggio, appunto, ma anche di storia e di immaginazione.

Siamo nel 1289, in una cella delle carceri di Genova. All’interno, si trovano loro malgrado uno scrittore incompreso e denigrato dalla famiglia e dalla critica del suo tempo, Rustichello da Pisa, e un enigmatico capitano di galea veneziano, in preda a una brutta febbre. Proprio nel delirio della malattia, egli inizia a parlare nel sonno, raccontando di un viaggio incredibile che lo ha portato in terre lontanissime, sconosciute, a incontrare creature mai viste e meraviglie di ogni sorta.

Quel veneziano delirante, altri non è che il mercante e viaggiatore Marco Polo, protagonista del “più grande viaggio di tutti i tempi”. Rustichello, incantato dalle sue parole, si trova così a viaggiare oltre i confini dell’angusta cella, facendosi trasportare lontano dalla prigione dai racconti immaginifici del capitano Polo. E comincia a trascrivere e ad annotare, diventando una sorta di “notaio del fantastico” e trovandosi fra le mani un componimento, frammentato e abbozzato, della più incredibile delle storie. Ma quel veneziano avrà realmente vissuto quell’avventura, o l’ha soltanto immaginata? Scritto da Marco Gnaccolini e Alberto Rizzi, diretto da Alberto Rizzi, con Francesco Gerardi e le musiche dal vivo di Giorgio Gobbo.

Teatro Famiglie: in scena “Le Peripezie del Gobbo Doro”

Ritorna anche l’appuntamento apprezzatissimo con il teatro famiglie, che lunedì 11 febbraio propone “Le Peripezie del Gobbo Doro”, produzione “di casa” di Altri Posti in Piedi, regia di Marco Pomari, con Davide Colombini e Noemi Valentini. Il racconto, che mescola elementi tratti da “Le Fiabe della Lessinia” e la fiaba “La Leggenda dei Due Gobbi”, porta sul palco le divertenti peripezie di Isidoro, un povero gobbo che vive con la moglie, pure lei gobba, e che un giorno arriva alla Fiera dei Saltimbanchi per trovare un modo di liberarsi della gobba. Tra alchimisti, cartomanti e improbabili guru, il povero Doro finirà solo per complicarsi la vita.

Biglietteria

La Cella di Seta - Ippogrifo - Boxer : foto ufficio stampa Cinema Teatro Astra