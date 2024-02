Sophie and the Giants in concerto dal vivo alla discoteca Love di Verona

Il fenomeno musicale in ascesa, Sophie and the Giants, annuncia con entusiasmo il loro prossimo live presso la rinomata discoteca Love di via Giolfino a Verona. L'evento, previsto per sabato 10 febbraio 2024, promette una serata indimenticabile per gli appassionati della musica pop alternativa. Sophie and the Giants, noti per il loro sound unico e coinvolgente, hanno rapidamente guadagnato popolarità a livello internazionale grazie alle loro energiche performance dal vivo e ai brani orecchiabili che mescolano elementi di indie, pop e rock.

La discoteca Love di Verona, con la sua atmosfera vibrante e accogliente, si presta perfettamente a ospitare un evento così straordinario. Gli appassionati potranno godersi una notte di musica dal vivo, ballando al ritmo delle hit di Sophie and the Giants e vivendo un'esperienza unica nel suo genere. Inoltre, nella main room della discoteca, oltre al live di Sophie and the Giants, si esibiranno anche i resident DJs del locale, garantendo una selezione musicale variegata e coinvolgente per tutta la notte.

Nel frattempo, lo special guest nel privé sarà il rinomato DJ Marco Dionigi, una figura leggendaria della Discoteca ALTER EGO. Il live di Sophie and the Giants presso la discoteca Love di Verona è un'opportunità imperdibile per gli amanti della musica di tutte le età. I biglietti sono in vendita online sul sito di Ciao Tickets oppure sono acquistabili, la sera dell’evento , direttamente al locale. Non perdete l'occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza musicale. Unitevi a noi per una serata di puro divertimento e buona musica con Sophie and the Giants!

Dettagli dell'evento:

Data: Sabato 10 febbraio 2024

Luogo: Discoteca Love, Verona, Italia

Orario: Porte aperte alle ore 23.30

Biglietti: I biglietti sono in vendita online sul sito di Ciao Tickets oppure sono acquistabili, la sera dell’evento , direttamente al locale.

SOPHIE AND THE GIANTS alla Discoteca LOVE di Verona / foto ufficio stampa MAQUARIO Agency