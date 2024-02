Al Teatro Nuovo la commedia "Il malloppo"

Per la rassegna Divertiamoci a Teatro, va in scena al Teatro Nuovo di Verona dal 6 al 9 febbraio alle ore 21, lo spettacolo "Il malloppo" di Joe Orton con Gianfelice Imparato, Marina Massironi Valerio Santoro e per la regia di Francesco Saponaro.

"Il malloppo" è una rocambolesca commedia del 1965, un’esilarante icona dell’umorismo nero inglese poco nota fuori dalla Gran Bretagna. Ne sono protagonisti due ladri che dopo avere svaligiato la banca accanto all’impresa di pompe funebri dove lavorano, nascondono la refurtiva nella bara della madre di uno di loro appena deceduta. Tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini in ogni direzione, inizia così una sequela di situazioni spassose e assurde. Lo spettacolo è prodotto da “La Pirandelliana”.

Il malloppo / Locandina ufficio stampa Teatro Nuovo