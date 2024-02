Passeggiata olfattiva nei boschi immersi nelle essenze delle conifere

Entrare in natura per viverla attraverso una delle sue qualità: i profumi. Incontreremo le diverse conifere che abitano i nostri boschi per immergerci nel loro profumo ed assaporarne le infinite sfumature. Scopriremo come i profumi si mettono in relazione con il nostro corpo e quali benefici sono in grado di trasmetterci. Sarà una passeggiata semplice ed aperta a tutti per farci assaporare il benessere dei Boschi.

Sarete guidati da un esperto operatore in Discipline Bio Naturali e istruttore di Forestbathing certificato CSEN. Vi apsettiamo domenica 11 febbraio a Ferrara di Monte Baldo.

Info e prenotazioni qui: +39 379 266 0166.

