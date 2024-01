Shakespeare Interactive Museum: visita immersiva

SCOPRI LA TUA ANIMA SHAKESPERIANA A VERONA - Con una miscela di storia, innovazione tecnologica e l’immortalità dei classici shakespeariani, il Museo Interattivo Shakespeare a Verona si prepara ad aprire le sue porte nel contesto affascinante di Verona in Love 2024. Casa Shakespeare diventa il palcoscenico di un’esperienza unica, un viaggio che fonde il passato glorioso della città con la moderna tecnologia, portando in vita i celebri personaggi e le trame avvincenti di William Shakespeare.

Immergiti in un mondo in cui la storia prende vita attraverso gli algoritmi di computer vision, plasmando un vero e proprio cuore pulsante: lo schermo in 3D. Ogni istante trascorso all’interno dello Shakespeare Interactive Museum è stato confezionato per coinvolgerti in una narrazione secolare, trasformando ogni gesto e movimento in un tassello prezioso di questa storia unica. Abbandonati all’incanto delle scenografie renderizzate, un viaggio virtuale attraverso i luoghi più iconici e storici di Verona.

La Generative Experience offre un percorso libero in questo spazio immersivo, invitandoti a scoprire la tua personale connessione con l’universo shakespeariano. Interagisci con le anime di Giulietta e Romeo, interpretati da talentuosi attori della compagnia di Casa Shakespeare, immergendoti in una rappresentazione coinvolgente e autentica (in lingua italiana). E per vivere appieno l’emozione, concediti la scena finale in realtà aumentata a 360° con visori dedicati, un’esperienza limitata a pochi fortunati visitatori per turno.

Sia che tu sia un appassionato di Shakespeare o un curioso viaggiatore, questo museo promette un’esperienza unica, un’immersione totale nel mondo dello spettacolo, della storia e della tecnologia, tutto all’interno della suggestiva cornice di Verona. Sia dunque il benvenuto a Casa Shakespeare, dove il passato si fonde con il presente per dar vita a un’esperienza senza tempo.

Maggiori informazioni: info@casashakespeare.it

UNDER 6: omaggio