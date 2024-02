"Vita Disordinaria di Mozart", in Fucina Machiavelli un racconto in musica della sorprendente vita del genio di Salisburgo 

Sabato 10 febbraio alle 18.30 in Fucina Machiavelli (via Madonna del Terraglio 10) un appuntamento dedicato al genio austriaco, dalla personalità esplosiva e “disordinaria”, raccontato attraverso le numerose lettere scritte alla famiglia e attraverso i brani chiave della sua produzione.

«Cifra stilistica che caratterizza da sempre la nostra attività» spiega il Direttore Artistico Stefano Soardo «è la spinta alla divulgazione e al coinvolgimento di nuovo pubblico, in particolare quello giovane o che pensa di non capire nulla di musica classica. Per questo abbiamo creato la serie degli aperitivi musicali, l’anno scorso con AperiBach e quest’anno con AperiMozart: appuntamenti musicali che approfondiscono un compositore, raccontandone la vita ed eseguendo live i brani più importanti per la sua biografia. E poi tutti a fare aperitivo nel bar del foyer»

Sarà proprio Soardo a raccontare i momenti salienti della vita di Mozart e ad eseguirne, al violino, i brani chiave insieme a Marco Cazzadori al pianoforte e alla voce di Maria Giuditta Guglielmi. Il programma parte dalle primissime sonate composte in gioventù come la K7 per pianoforte e violino, per arrivare ad arie amatissime composte nei suoi anni d’oro, da Le nozze di figaro al Don Giovanni, passando anche per qualche aria poco frequentata ma sorprendente per la sua dolcezza.

«Il focus del racconto saranno gli aspetti meno noti della vita e della personalità di Mozart» aggiunge Soardo «Dalle sue lettere emerge infatti una figura irriverente e divertente, che vi sorprenderà»

La rassegna AperiMozart si concluderà il 6 aprile prossimo alle 18.30 con “Amadé Superstar” un concerto con l’orchestra Fucina Harmonica e il noto pianista Andrea Bacchetti.

I biglietti 12 euro intero e 10 euro ridotto sono acquistabili sul sito www.fucinaculturalemachiavelli.com oppure in biglietteria a partire da un’ora prima dell’evento, nel Teatro Fucina Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Trio Guglielmi Cazzadori Soardo / foto ufficio stampa Fucina Culturale Machiavelli