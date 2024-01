Nella città dell'amore per San Valentino torna la grande festa degli innamorati: Verona in Love 

Ritornano anche per il 2024 le emozioni di Verona in Love e di Lago di Garda in Love, le rassegne che ogni anno celebrano l’amore in occasione della festa degli innamorati. Tanti eventi animeranno il capoluogo scaligero e le località della sponda veronese del Lago di Garda, nell’arco di sei giorni di festa che cominceranno con il fine settimana da venerdì 9 febbraio e culmineranno con San Valentino.

Dai mercatini nelle strade di Verona, alle rappresentazioni in strada del dramma shakespeariano, fino alla gara automobilistica Coppa Giulietta&Romeo , che farà tappa a Bardolino: tutto, tra Verona e Garda, parla e parlerà d’amore. Amore romantico, certo, ma anche amore per gli altri e cura per la comunità, rappresentata dalla rinnovata collaborazione con il CSV veronese.

Verona in Love

Si racconta che Shakespeare abbia trascorso tutta la sua vita in Inghilterra, e che quindi non sia mai stato a Verona. Too bad, direbbero gli anglofoni. Eppure, è legata indissolubilmente a lui una delle storie d’amore più famose di tutta la Letteratura occidentale, e con essa la fama della città scaligera quale capitale romantica. Basta evocarne il nome: Verona. Riempie la bocca di significato, oggi, ma probabilmente lo faceva già alla fine del XVI secolo. Terra di grandi passioni, di famiglie potentissime e senza scrupoli, ma anche di una bellezza folgorante che fa da teatro perfetto su cui portare il dramma dei due giovani. Insomma: Verona senza Shakespeare sarebbe più o meno la stessa, ma Romeo e Giulietta non potrebbe esistere senza Verona. San Valentino qui vuole essere, per il 2024, un invito a festeggiare la felicità e la fortuna dello stare insieme, proprio nella città in riva all’Adige, in cui si è consumato il più sfortunato degli amori.

Dal 9 al 14 febbraio tra le strade del centro si spande un’atmosfera di "romanticismo diffuso": la manifestazione Verona in Love trasforma tutti i luoghi simbolo della città in un’occasione per celebrare l’amore, dal mercatino a forma di cuore di Piazza dei Signori, fino ai market tematici del Cortile Mercato Vecchio e del Cortile del Tribunale, che celebrano le eccellenze gastronomiche del territorio oltre alla creatività degli artigiani locali.

Che amore sarebbe, senza una bella canzone? Il Premio Arte d’Amore viene assegnato ogni anno alle cantautrici e ai cantautori partecipanti, che avranno la possibilità di performare dal vivo un brano inedito di propria composizione dedicato al tema dell’amore, in tutte le sue sfaccettature. Per l’edizione 2024, la quinta, la giuria sarà presieduta dal cantautore Umberto Maria Giardini (Ex Moltheni). E poiché l’amore è un dono, Verona in Love collabora anche per l’edizione 2024 con il Centro di Servizi per il Volontariato (CSV) di Verona per supportare le attività delle associazioni del territorio, che ogni giorno si impegnano per diffondere un messaggio di amore e cura verso gli altri.

Informazioni e contatti