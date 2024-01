Sul lago di Garda torna la fantastica Coppa Giulietta&Romeo

La sesta edizione della regolarità classica Coppa Giulietta&Romeo, organizzata da Automobile Club Verona, A.C. Verona Historic ed ACI Verona Sport, è in programma il 9 e 10 febbraio 2024. È il primo appuntamento del Campionato Italiano Regolarità Autostoriche 2024.

Inserita nella massima serie tricolore di regolarità nel 2020, la Coppa Giulietta&Romeo ha aumentato la sua popolarità in questi anni diventando una delle gare più apprezzate del calendario. L’edizione 2024 tornerà a rimarcare i tratti distintivi di questo evento, proponendo un percorso concentrato sul Lago di Garda e le alture circostanti, con 62 prove cronometrate, 5 controlli orari ed un controllo a timbro.

Partenza e arrivo saranno sempre sul pittoresco lungolago Lenotti di Bardolino, con il percorso competitivo condensato nella giornata di sabato 10 febbraio: partenza alle ore 9 ed arrivo alle 15.30. Nel mezzo i concorrenti faranno sosta al Ristorante Paroletto di Fumane, in alta Valpolicella, per poi proseguire nella seconda parte del tragitto. L’evento includerà anche due classifiche speciali, il Trofeo Luciano Nicolis premierà il migliore equipaggio per somma di penalità nette sulle 62 PC, mentre il Trofeo PIT TOP premierà il migliore per penalità nette sulle PC 4, 14, 24, 34, 44, 54.

Le verifiche si svolgeranno già dal venerdì (ore 15.30-19.30 le sportive e ore 16-20 le tecniche) all’TH Lazise Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise, struttura che ospiterà anche Direzione Gara e Centro Classifiche, ma gli organizzatori hanno previsto anche una breve sessione di verifiche il sabato mattina, dalle ore 7 alle 7.45 (sportive) e dalle ore 7.15 alle 8 (tecniche). Al termine dell’evento, sempre al TH Lazise, si svolgerà dalle ore 19 la cerimonia di premiazione con un aperi-cena conclusivo.

Per questa edizione l’organizzatore ha voluto anche guardare al sociale: parte della quota di iscrizione degli equipaggi con presenza femminile verrà devoluta all’A.N.D.O.S. Onlus a favore dell’attività svolta a sostegno della prevenzione del tumore al seno e a supporto delle donne vittime di questa patologia. Una comunicazione dettagliata di questa iniziativa, che includerà anche la presenza di un corner A.N.D.O.S. Onlus durante l’evento, sarà divulgata nei prossimi giorni.

Coppa Giulietta&Romeo a Bardolino / foto Ufficio Stampa Coppa Giulietta&Romeo