Romeo&Giulietta Family Run: correre o camminare tra l’Arena e il centro storico di Verona

Torna la Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K/Relay/Family Run, manifestazione organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon A.S.D. ed insignita per la mezza maratona della Gold Label Fidal e che incarna perfettamente il concetto di “Verona città dell’amore”, configurandosi, per di più, nel weekend di San Valentino, festa degli innamorati. Proprio per permettere a tutta la famiglia di condividere un’esperienza così magica, oltre che alla mezza maratona ufficiale, è possibile partecipare alla formula RELAY, tante emozioni e gioco di squadra per la staffetta con squadre da due persone, oppure alla Family Run una corsa o camminata non competitiva di circa 9 km, senza necessità di tesseramento societario e di certificato medico agonistico. La Family Run si svolgerà nel centro di Verona, insignito del riconoscimento di patrimonio UNESCO.

IL PERCORSO – Partenza e arrivo nella centralissima Piazza Bra, dopo il via i partecipanti raggiungeranno Castelvecchio, un fortino medievale voluto dalla signoria scaligera attualmente adibito a sede dell'omonimo Museo Civico. Tra vicoli e stradine si passa davanti alla Basilica di San Zeno per poi andare a raggiungere la sponda dell’Adige che viene attraversato con il Ponte Catena per raggiungere, poco dopo, il punto di ristoro. Percorso il Lungadige Cangrande e il Lungadige Campagnola si va verso secondo attraversamento dell’Adige con Ponte della Vittoria che porta gli atleti ad immergersi nel vivo del centro storico di Verona con Porta Borsari. Continuando a correre o camminare ci si imbatterà nella più maestosa delle chiese della città, la Chiesa di San Pietro da Verona, meglio nota come Basilica di Santa Anastasia, con la sua imponente facciata gotica. Ancora poche centinaia di metri e sarà il momento di respirare l’atmosfera di Piazza delle Erbe, la più antica delle piazze della città costruita sopra l’area del Foro Romano nella cui epoca era centro della vita politica ed economica.

All’interno della piazza è possibile ammirare l'antico palazzo del Comune, la Torre dei Lamberti, le case dei Giudici, dei Mercanti e dei Mazzanti, le tante abitazioni decorate con pitture a fresco e Palazzo Maffei impreziosito dalle statue greche. Per la sua bellezza e ricchezza artistica, nel 2012 è stata persino eletta in tutto il mondo come piazza italiana più amata. Si attraversa di nuovo l’Adige con Ponte Navi e poco dopo si incontra il secondo punto di ristoro per poi transitare in prossimità di Porta Vescovo, una delle porte antiche della città. Si inizia la via del ritorno verso il centro storico ripercorrendo Ponte Navi e dunque attraversando di nuovo il fiume. L’arrivo ormai è a poche centinaia di metri, da qui cominceranno le emozioni del traguardo, posto in piazza Bra, una vera festa da condividere con gli atleti della mezza maratona e della RELAY.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 7 febbraio 2024. Non si effettuano iscrizioni nella giornata di gara, domenica 11 febbraio 2024. Fino al 20 Gennaio 2024 è possibile iscriversi alla promo combinata (59 euro) con la Napoli City Half Marathon del 25 febbraio 2024. Fino al 26 Gennaio 2024 è possibile iscriversi alla promo combinata (45 euro) con la Barletta Half Marathon del 4 febbraio 2024. Fino al 31 Gennaio 2024 è possibile iscriversi alla combinata con la Verona Run Marathon 42K (69 euro) o 21K (59 euro). Fino all’8 Febbraio è possibile iscriversi alla promo combinata (109 euro) con la Run Rome The Marathon del 17 marzo 2024.

Mappa percorso ufficio stampa Romeo&Giulietta Run Half Marathon