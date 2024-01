"Verona love challenge", una sfida per coppie in 10 tappe per un selfie nei luoghi più romantici di Verona

Una divertente e simpatica sfida per coppie in 10 tappe per un selfie nei luoghi più romantici di Verona. Non la solita visita guidata, ma un’interpretazione spumeggiante dell’uso dello smartphone. Un’esperienza dinamica per scoprire la città dell’amore. Ad ogni coppia verrà regalato un Challenge Book dove poter inserire le foto effettuate a testimonianza del loro passaggio a Verona.

Seguendo le indicazioni della guida, le coppie si troveranno in luoghi legati all’Amore dove, dopo una breve illustrazione di storie, curiosità o leggende, scatteranno le loro foto. Non mancheranno una degustazione dei baci di Giulietta e Romeo e un ciondolo “Chiavetta del Cuore” griffato in acciaio in regalo. Pronti per entrare nell’hashtag #VeronaLoveChallenge? Costo 30 euro a coppia comprensivi di Challenge book, assaggi dei Baci di Giulietta e Romeo e un ciondolo “Chiave del Cuore”.

Appuntamento sabato 10 febbraio ore 10 davanti all'entrata della Tomba di Giulietta

Prenotazione obbligatoria per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091

Foto: Associazione Guide Turistiche Verona