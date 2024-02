A Sant'Ambrogio di Valpolicella torna il "Carnealon de Domeiara"

Il Carnealon de Domeiara quest’anno è in programma domenica 11 febbraio, quando 15 carri e 600 figuranti sfileranno nella frazione di Sant'Ambrogio di Valpolicella, con partenza alle 14 dal quartiere Poli. I partecipanti arriveranno dal Veronese e dalle province di Modena, Mantova e Brescia.

Prima della storica sfilata, diventata uno dei punti di riferimento del Carnevale scaligero, sabato 3 febbraio la sala conferenze delle Opere Parrocchiali di Domegliara accoglierà la consegna di sette commende, destinate a persone che hanno contribuito alla crescita della manifestazione o si sono distinte in ambito professionale: Fabio Pozzerle (scrittore e blogger), Fabrizio Checchini (ideatore della maschera del Colonnello McKekin e organizzatore del carnevale di Bussolengo), Nicola Ruffo, (scrittore e pedagogista), Andrea Chiereghini (assessore alle attività produttive e manifestazioni), il gruppo di lettura “Club delle Accanite Lettrici e Accaniti Lettori” e Maurizio Marostica (ex Re del Goto).

La sfilata è organizzata dal comitato “Carnealon de Domeiara”, dall’associazione “I Butei de Domeiara”, con il supporto del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. Per l’evento sono previsti ampi parcheggi gratuiti: quello del supermercato Rossetto dalle 12 alle 20 e, negli stessi orari, il parcheggio del Piazzale del Tricolore presso la stazione e quello del terminal ferroviario in via Sottocengia. Il parcheggio del Montindon nell’area sportiva, invece, sarà riservato ai soli carri per la sfilata.