A Verona si corre la Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon

Febbraio, mese dell’amore, porta con sé ogni anno l’appuntamento con la manifestazione podistica dedicata a Romeo e Giulietta. Un momento che coinvolge professionisti, amatori, famiglie, bambini e bambine all’insegna della passione, dello sport e della solidarietà. Domenica 11 febbraio si correrà la 17^ edizione della Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon e Realy, e la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, evento organizzato da G.a.a.c 2007 Veronamarathon A.S.D.

La gara, che è tra le mezze maratone più partecipate d’Italia e seconda solo a quella di Roma, vedrà correre quasi 7mila runners, mille dei quali provenienti da 50 nazioni. Tra questi da segnalare anche la partecipazione di oltre trecento bambini e bambine dai 6 agli 11 anni che percorreranno una ‘mini maratona’ negli ultimi metri del percorso.

Le distanze

Partenza dallo Stadio Bentegodi in tre momenti, intervallati di cinque minuti, dalle 9.20 per la Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, seguito dallo start della Zero Wind Romeo&Giulietta RELAY 13+8K, la formula a staffetta pensata per chi volesse raddoppiare le emozioni e dividere la fatica.

La Avesani Romeo&Giulietta Family Run, una corsa o camminata non competitiva partirà alle 11 da Piazza Bra, luogo di arrivo di tutte le competizioni.

Gli esordienti

In gara oltre 300 ragazzini e ragazzine dai 6 agli 11 anni nella Romeo&Giulietta MINI Half Marathon. Il percorso su cui si sfideranno gli Esordienti A m\f (6 7 anni) e Esordienti B m\f (8 9 anni) è di 300 m, mentre gli Esordienti C m\f (10 11 anni) dovranno completare una distanza di 500 m, entrambe in Piazza Bra lungo lo stessa finish line delle gare principali.

Il percorso

Partenza dallo Stadio Bentegodi in direzione di Borgo Milano per poi procedere verso la Diga del Chievo da cui dirigersi a Parona. Da qui si passa in Lungadige Attiraglio e Cangrande, per poi transitare lungo Castelvecchio. Successivamente si passa davanti alla Basilica di San Zeno fino a raggiungere la sponda dell’Adige e passare sul Ponte Catena dove vicino c’è un punto di ristoro. Percorsi il Lungadige Cangrande e il Lungadige Campagnola si attraversa per la seconda volta l’Adige su Ponte della Vittoria, per entrare nel centro storico di Verona a Porta Borsari. Si arriva poi a piazza delle Erbe per tornare all’Adige e passare su Ponte Navi nelle cui vicinanze c’è il secondo punto di ristoro. Si passa poi in prossimità di Porta Vescovo ritornando ancora su Ponte Navi ed infine raggiungere l’arrivo in piazza Bra.

Anche quest’anno la medaglia per i partecipanti rappresenterà la storia di Verona e l’amore di Romeo e Giulietta, e sarà decorata con scene della tragedia shakespeariana con i colori dei cerchi che simboleggiano le diverse distanze della gara. Il tutto ispirato alle architetture delle arche scaligere e sottolineato dal motto “Coraggio, amore, passione”.

Iscrizioni