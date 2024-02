Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 2 al 4 febbraio 2024

Tantissimi e imperdibili anche per questo weekend gli eventi in città e in provincia. Vediamo tutte le migliori iniziative in programma dal 2 al 4 febbraio 2024.

L'EVENTO TOP

Verona Antiquaria

Domenica 4 febbraio la piazza di San Zeno, piazza Corrubio e le vie limitrofe del quartiere tornano ad ospitare Verona Antiquaria, il consueto appuntamento dedicato al vintage, al collezionismo, al modernariato e all’antiquariato. A febbraio ricorre la Giornata mondiale della radio e, per il prossimo appuntamento, Verona Antiquaria si propone di celebrare questi straordinari dispositivi che hanno raccontato e accompagnato generazioni intere attraverso programmi, eventi storici e musica, vedendo nascere tante storie d'amore.

MANIFESTAZIONI

Appuntamenti di carnevale a Verona

Nella quarta circoscrizione di Verona è in programma la colorata tradizione della sfilata dei carri di carnevale domenica 4 febbraio. Un evento atteso e coinvolgente che riempirà le strade di allegria e divertimento. Sempre domenica è poi in programma la Festa di Carnevale alla Parrocchia di San Felice Extra. Nel pomeriggio di sabato 3 febbraio è invece in calendario la "Sfilata Re Magnaron" a Montorio.

Amarone Opera Prima

La preview delle annate del Consorzio vini Valpolicella, taglia il traguardo della ventesima edizione e, per la presentazione del millesimo 2019 di 70 aziende, punta i riflettori sul futuro del Re dei rossi veneti tra nuove tendenze di consumo, cambiamenti climatici e metamorfosi dei mercati. La tre giorni, in programma a Verona nel seicentesco Palazzo della Gran Guardia dal 2 al 4 febbraio, apre così il calendario delle anteprime in Italia.

Fiera agricola di San Biagio

Dal 3 al 6 febbraio torna la tradizionale Fiera agricola di San Biagio, giunta alla sua 745esima edizione promossa dal Comune di Bovolone. Oltre alla consolidata area espositiva in piazzale Aldo Moro e le esposizioni in via Bellevere e via Garibaldi, viene confermato il grande Luna Park in piazzale Mulino ed un’illuminazione artistica in via Umberto I. È previsto inoltre un ricco programma di convegni e spettacoli che accompagnerà il pubblico durante la propria visita, con la possibilità anche di gustare i prodotti del territorio.

Turista nella mia città

Domenica 4 febbraio torna a Verona l'iniziativa "Turista nella mia città". Una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia che sono custoditi nei Musei civici di Verona. Il biglietto d'ingresso ai musei la prima domenica del mese è di un solo euro per tutti, mentre ogni singola visita costa 5 euro a persona.

MUSICA

Fondazione Arena omaggia Anton Bruckner

Fondazione Arena di Verona inaugura la Stagione Sinfonica 2024 del Teatro Filarmonico con un grande omaggio. Il primo concerto, che si terrà venerdì 2 e sabato 3 febbraio, sarà dedicato a Anton Bruckner, di cui si celebrano quest’anno i 200 anni dalla nascita.

New Generation Gospel Crew

Il cuore pulsante della città si prepara ad accogliere l'energia e la passione dei New Generation Gospel Crew per la prima volta in concerto al Duomo di Verona, sabato 3 febbraio. Il coro veneto, composto da 40 elementi tra coristi e musicisti, dopo aver conquistato Londra e ricevuto dieci candidature e tre premi ai Gospel Music Awards of Italy, promette una data indimenticabile aperta al pubblico.

TEATRO

Gl’innamorati

La rassegna "Il Grande Teatro" organizzata dal Comune di Verona e dal Teatro Stabile di Verona prosegue con "Gl’innamorati" di Carlo Goldoni nell’adattamento di Angela Demattè. Lo spettacolo è in programma al Teatro Nuovo da martedì 30 gennaio a sabato 3 febbraio alle ore 20.45 e domenica 4 febbraio alle ore 16.

Coppelia Project

Sul palcoscenico del Teatro Ristori arriva la grande danza. Primo appuntamento sulle punte domenica 4 febbraio alle 20.30, con la compagnia torinese blucinQue in "Coppelia Project". Per raccontare la figura femminile tra coreografie, circo e performance. In scena una bambola meccanica e illusione, il corpo fuori asse, appeso e inerme, come una marionetta che cerca il modo di immedesimarsi e allo stesso tempo di liberarsi.

Arlecchino muto per spavento

Ve lo immaginate l’esuberante Arlecchino che rimane ammutolito per la paura? La 37esima rassegna Teatro San Giovanni "Sotto un’altra luce" ridà vita venerdì 2 febbraio a un classico della Commedia dell’Arte, uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi del primo ‘700 riproposto per la prima volta in epoca moderna. Una produzione Stivalaccio Teatro, con soggetto originale e regia di Marco Zoppello.

Delitto imperfetto in casa Fiaschetto

Sabato 3 febbraio alle ore 21 e domenica 4 alle ore 16.30 andrà in scena al Teatro Camploy "Delitto imperfetto in casa Fiaschetto", un giallo comico con sfumature noir di David Conati, per la regia di Cecilia Comencini. In casa Fiaschetto sono tanti i possibili sospetti e molte le tentazioni. Sarà tragedia o commedia?

Maria. La Callas

Nel vivo dell’anno callassiano che celebra i cento anni della nascita, replica al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna "Maria. La Callas", lo spettacolo di e con Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti. Un omaggio alla Divina che vuole celebrarla innanzitutto come donna.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Argylle - La Superspia - «Film diretto da Matthew Vaughn, racconta la storia di Elly Conway (Bryce Dallas Howard), una scrittrice di best-seller di spionaggio tanto solitaria da uscire raramente di casa. L'idea di felicità della donna è trascorrere una serata davanti al computer in compagnia del suo gatto Alfie. Elly si ritroverà catapultata nel vero mondo dello spionaggio, quando le trame dei suoi libri, incentrati sull'agente segreto Argylle (Henry Cavill), inizieranno a diventare reali». Regia: Matthew Vaughn.

«Film diretto da Matthew Vaughn, racconta la storia di Elly Conway (Bryce Dallas Howard), una scrittrice di best-seller di spionaggio tanto solitaria da uscire raramente di casa. L'idea di felicità della donna è trascorrere una serata davanti al computer in compagnia del suo gatto Alfie. Elly si ritroverà catapultata nel vero mondo dello spionaggio, quando le trame dei suoi libri, incentrati sull'agente segreto Argylle (Henry Cavill), inizieranno a diventare reali». Regia: Matthew Vaughn. The Warrior - The Iron Claw - «Film diretto da Sean Durkin incentrato sulla famiglia Von Erich, formata da diverse generazioni di lottatori che hanno un forte impatto nel mondo del wrestling dagli anni '60 ai giorni nostri, tanto da portare lo sport a una fama mondiale». Regia: Sean Durkin.

MOSTRE

Robert Doisneau

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona, dal 15 novembre 2023 al 14 febbraio 2024 sarà possibile visitare l’esposizione "Robert Doisneau", la grande retrospettiva sul celebre fotografo francese. La mostra, curata da Gabriel Bauret, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, ripercorre la vicenda creativa del grande artista francese, attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier Robert Doisneau a Montrouge, nell’immediata periferia sud di Parigi.

Mostra delle orchidee

Dal 3 al 25 febbraio torna la 35esima "Mostra delle Orchidee" nel Garden di Bussolengo, un evento straordinario che celebra la fusione tra il magico mondo delle orchidee e l'affascinante universo cinematografico. Quest'anno, l'esposizione si intitola "Orchidee Film Festival", un'esperienza unica che unisce la bellezza delle orchidee con la magia del cinema.

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.