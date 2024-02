Al Teatro Modus di Verona torna in scena lo spettacolo "Maria. La Callas"

Nel vivo dell’anno callassiano che celebra i cento anni della nascita, replica al Teatro Modus di piazza Orti di Spagna “Maria. La Callas”, lo spettacolo di e con Laura Murari per la regia di Andrea Castelletti per Modus Produzioni / Orti Erranti Teatro.

L’omaggio alla Divina vuole celebrarla innanzitutto come donna che nella sua ultima notte di vita nell’appartamento di Parigi, complice e compagna la solitudine, rivive le tappe della propria vita in un crescendo emozionale di silenzi, luci, ombre, voci, rumori e ricordi fino ad esplodere nell’ultimo tragico momento. In un incessante disequilibrio tra struggimento e dolcezza si insinuano nella sua mente le voci di quelle eroine le cui emozioni lei ha interpretato sul palcoscenico. Con una sorta di flusso di coscienza e di ricordi, si ripercorrono così la carriera, gli apici, la crisi, la gioventù, la maturità e gli amori avuti e perduti.

In scena venerdì 2 e sabato 3 ore 21, domenica 4 ore 18. Si raccomanda la prenotazione tramite il sistema sul sito modusverona.it.