Al Teatro Ristori arriva la grande danza con lo spettacolo "Coppelia Project"

Sul palcoscenico del Teatro Ristori arriva la grande danza. Primo appuntamento sulle punte domenica 4 febbraio alle 20.30, con la compagnia torinese blucinQue in "Coppelia Project". Per raccontare la figura femminile tra coreografie, circo e performance. In scena una bambola meccanica e illusione, il corpo fuori asse, appeso e inerme, come una marionetta che cerca il modo di immedesimarsi e allo stesso tempo di liberarsi. Coppelia project riporta, con questo lavoro di Caterina Mochi Sismondi, l’attenzione al tema dell’identità, della maschera che ciascuno di noi indossa e della donna vista nella sua fragilità ma anche nella sua forza, grazie ai differenti ruoli che è in grado di rivestire. Ispirato al balletto Coppelia – La ragazza dagli occhi di smalto, in questa nuova creazione di compagnia vengono unite e armonizzate tecniche della danza classica e contemporanea, della contorsione e sospensione capillare e commistioni che vogliono mettere l’accento sul corpo e la sua frammentazione. La musica, a partire dai temi di Delibes, è curata dalla violoncellista Bea Zanin con interferenze di elettronica e composizioni live.

La rassegna in danza del Teatro Ristori proseguirà con la Yue Yin Dance Company in Ripple & Through, The Fracture of Light (2 marzo), la pièce Lili Elbe Show con Riva & Repele (8 marzo), tutta l’energia della cultura iberica e dello spirito gitano in Una notte con Sergio Bernal (22 marzo). Ballade (5 aprile), viaggio in danza tra diverse generazioni con la MM Contemporary Dance Company e ancora Adagio (26 aprile) con i danzatori giapponesi Saburo Teshigawara, Leone d’Oro alla carriera per la Danza 2022, e Rihoko Sato.

Informazioni e biglietti

Nuovi abbonamenti e vendita dei biglietti singoli (biglietteria aperta martedì e giovedì dalle 10 alle 12.30; mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.30 – Via Teatro Ristori, 7 a Verona), disponibili anche online (www.teatroristori.org/biglietteria) e al punto vendita BoxOffice di Via Pallone, 16.

PRIMA DELLO SPETTACOLO, IL BISTROT DEL TEATRO RISTORI. Nell’incantevole foyer al primo piano del Teatro, vi aspetta il Bistrot 18-22, anno di nascita di Adelaide Ristori. Per trascorrere i momenti prima dello spettacolo in un’atmosfera elegante e ospitale, degustando un aperitivo accompagnato da piccole stuzzicherie. Le proposte, ideate e curate dal Lollo’s Group, sono disponibili nei giorni di spettacolo dalle 19 alle 21 con servizio al tavolo.

Maggiori informazioni sul sito: www.teatroristori.org

BlucinQue - Caterina Mochi Sismondi Elisa Mutto COPPELIA : foto Andrea Macchia via ufficio stampa Teatro Ristori