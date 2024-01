New Generation Gospel Crew in concerto a Verona

Il cuore pulsante della città si prepara ad accogliere l'energia e la passione dei New Generation Gospel Crew per la prima volta in concerto al Duomo di Verona, sabato 3 febbraio, con inizio alle 20.45. Il coro veneto, composto da 40 elementi tra coristi e musicisti, dopo aver conquistato Londra e ricevuto dieci candidature e tre premi ai Gospel Music Awards of Italy, promette una data indimenticabile aperta al pubblico. Il repertorio, lontano dagli stereotipi convenzionali, propone una fusione di Gospel contemporaneo e radici profonde degli Spiritual, capace di toccare le corde più intime dell'anima. Un Gruppo amatoriale e appassionato, guidato con maestria da Federico Fiorentin in un viaggio non solo cantato ma anche spiegato per coinvolgere il pubblico nella riflessione e nei significati più profondi di ogni brano. L’evento porta il patrocinio della Diocesi di Verona. Non solo uno spettacolo di musica, canto e danza ma anche l'opportunità di contribuire ad una causa nobile. L'ingresso sarà gratuito, ma il pubblico verrà incoraggiato a fare una donazione consapevole per sostenere il Campus Madrugada realizzato in Guinea Bissau, con il supporto dell'Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea-Bissau di Verona - ONLUS.

CONCERTO GOSPEL DI BENEFICENZA - Sabato 3 febbraio ore 20.45 Duomo di Verona Ingresso libero L’Associazione veronese beneficiaria della raccolta fondi dal 1993 supporta la Cooperativa Madrugada, fondata in Guinea Bissau da medici, infermieri guineani, il Vescovo Settimio Ferrazzetta e da Padre Mauro Romanello. La Cooperativa Madrugada offre servizi sanitari qualificati a prezzi accessibili, rappresentando una speranza vitale in uno dei paesi più piccoli dell'Africa continentale. La Cooperativa Madrugada è oggi un vero e proprio campus composto da svariati blocchi che ospitano una clinica medica, un polo scolastico, un polo sportivo, un’area sartoriale e un’area agroalimentare, dimostrando come questa organizzazione lavori incessantemente per migliorare le condizioni socio sanitarie di base in terre troppo spesso dimenticate. I proventi del concerto del 3 febbraio saranno destinati all'acquisto di un ventilatore per sala operatoria.

I New Generation Gospel Crew

Nell'ambito della cultura afroamericana, la parola crew descrive un gruppo di persone unite da una grande passione musicale, con dei progetti comuni finalizzati alla crescita musicale ed umana di ciascuno dei propri membri. I “New Generation” sono, dunque, una “Gospel Crew” proiettata verso una nuova generazione musicale, con un chiaro progetto per la diffusione e la rieducazione al vero Gospel, in cui musica e preghiera si fondono in un'unica emozione. Diretta da Federico Fiorentin, la crew nasce a Vicenza nel 2009 e l'attuale formazione conta 35 coristi divisi in tre sezioni vocali e una band di cinque musicisti - pianoforte, tastiere, chitarra, basso e batteria - che accompagna dal vivo ogni spettacolo. Il coro ha ricevuto riconoscimenti significativi, tra i quali dieci nomination e tre premi in occasione dei Gospel Music Awards of Italy. Inoltre, è stato invitato ad esibirsi a Londra con l’artista internazionale Tim Hughes in occasione degli Step Forward Awards (premi nazionali della musica cristiana e Gospel del Regno Unito), presso la Ruach City Church, la chiesa pentecostale più grande d’Europa. Insieme a loro il pluripremiato John Fisher con il coro IDMC e Lurine Cato la “regina” della musica Gospel inglese.

New Generation Gospel Crew: www.newgenerationgospel.it

Locandina New Generation Gospel Crew in concerto a Verona