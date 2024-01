La grande commedia dell'arte al Cinema Teatro Astra con lo spettacolo "Arlecchino muto per spavento"

19 euro l’intero, 15 euro il ridotto (under 16 e over 65)

Ve lo immaginate l’esuberante Arlecchino che rimane ammutolito per la paura? La 37esima rassegna Teatro San Giovanni “Sotto un’altra luce” ridà vita a un classico della Commedia dell’Arte, uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi del primo ‘700 riproposto per la prima volta in epoca moderna. Una produzione Stivalaccio Teatro, con soggetto originale e regia di Marco Zoppello.

La trama è quella classica della Commedia dell’arte, con un amore tormentato e i lazzi e le improvvisazioni lasciate ai personaggi e alle maschere che si prendono la scena. Il giovane Lelio, lasciata Venezia e giunto a Milano, pretende giustizia: si è follemente innamorato di Flamminia, la figlia di Pantalone De’ Bisognosi, ed è entusiasticamente ricambiato. Ma il padre della giovane l’ha già promessa in sposa a Mario, figlio della ricca mercantessa di stoffe Stramonia Lanternani, anche se il timido Mario ama a sua volta la giovane e risoluta Silvia.

Lelio, dunque, giunge a Milano per ricondurre alla ragione Mario e la madre Stramonia, o nel peggiore dei casi per sfidare il rivale a duello. La notizia sarebbe dovuta restare nascosta, ma Arlecchino, il servitore di Lelio, la diffonde ad ogni anima viva appena giunto in città. Per ridurlo al silenzio, il padrone gli gioca un tranello: finge che un demonio sia imprigionato nel proprio anello, e se Arlecchino parlerà, il demonio glielo rivelerà e il servitore verrà decapitato. Arlecchino, dunque, decide di chiudersi in un religioso silenzio, diventando muto… per spavento!

Una commedia travolgente, spassosa, che nasconde un curiosissimo aneddoto storico: l’interprete del primo Arlecchino settecentesco era un attore vicentino, che non parlava una parola di francese. Ecco quindi l’ingegnoso intreccio di trama per rendere il suo personaggio, solitamente chiacchierone, silenziosissimo, per evitare imbarazzi… linguistici.

