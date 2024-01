Festa di Carnevale alla Parrocchia di San Felice Extra

Una festa per tutti, grandi e piccini: «Aspettiamo tutti i bambini in maschera per partecipare al simpatico concorso "Vinci la maschera più bella"».

Dalle 13 gnocchi a volontà e a seguire crepes dolci, frittelle e patatine fritte.

Alle 15 il grande spettacolo di magia "Circo della Luna".

Il team di Ape...Felice Vi aspetta numerosi! Per informazioni: 3398153795 e 3463351830.