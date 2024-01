Visita guidata: "Porta Palio e i portali veronesi"

La visita parte con la scoperta della porta più bella di Verona, Porta Palio, capolavoro del Sanmicheli ed analizzeremo il concetto di città fortificata. In seguito proseguiremo lungo la Via Postumia fino a Santa Anastasia e al Duomo per ammirare alcune delle porte più belle di Verona, città unica in Italia per numero, bellezza, pregio, magniloquenza, ricchezza di decori e significati simbolici, religiosi o civili.

Data: 3 febbraio h 10.30

Appuntamento: Porta Palio, lato esterno alle mura

Costo: 10 euro a testa

Durata: 2,5 h. circa

Guida Stefano Mutti - prenotazione obbligatoria al numero: 3491668419

Ingresso Porta Palio: Offerta Libera

TAPPE DEL TOUR: Porta Palio, Arco dei Gavi, Corso Cavour, Porta Borsari, Piazza dei Signori, Santa Anastasia, Duomo e Vescovado.

Foto Stefano Mutti