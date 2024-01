Fiera agricola di San Biagio a Bovolone

Dal 3 al 6 febbraio 2024 torna la tradizionale FIERA AGRICOLA DI SAN BIAGIO, giunta alla sua 745esima edizione promossa dal comune di Bovolone, organizzata da Delphi International Srl, con il patrocinio di Regione Veneto e Provincia di Verona e la collaborazione, tra le altre, della Fiera di Verona. Oltre alla consolidata Area Espositiva in Piazzale Aldo Moro e le esposizioni in Via Bellevere e Via Garibaldi, viene confermato il grande Luna Park in Piazzale Mulino ed un’illuminazione artistica in Via Umberto I.

Un ricco programma di Convegni e Spettacoli accompagnera? il pubblico durante la propria visita, con la possibilita? di gustare i prodotti del territorio nel Ristorante allestito al Palazzetto “Le Muse”. Per i bambini e le famiglie la Fattoria degli Animali e per i giovani la nuova area Street Food all’inizio di Piazzale Aldo Moro. Una Campagna di Comunicazione ricca, articolata e, soprattutto, moderna, aumentera? la notorieta? della Fiera di San Biagio su tutto il territorio veronese e non solo.

La tradizionale presenza del mondo agricolo vede quest’anno sviluppare il tema dell’Agricoltura 5.0 con attenzione all’ambiente, al clima ed ai principi della sostenibilita? in genere. Ma grande risalto verra? dato anche ai prodotti enogastronomici del territorio grazie alla presenza delle principali eccellenze e la realizzazione di un’area show cooking all’interno del Padiglione Campionaria.

Nella mattinata di Lunedi? 5 febbraio, avranno luogo le Prove di Lavorazione in Campo presso il Centro Sportivo “Le Crosare” in Via Ca’ Persa La Fiera avra? un’anteprima Venerdi? 2 febbraio con il Convegno della Polizia Locale, quello del Mondo Agricolo e l’apertura dello Street Food in Piazzale Aldo Moro, una delle novita? dell’edizione 2024.

Nei giorni di Fiera l’apertura al pubblico sara?:

Sabato 3 febbraio dalle 10 alle 19.30

Domenica 4 e Lunedi? 5 febbraio dalle 8.30 alle 19.30

Martedi? 6 febbraio dalle 8.30 alle 17

Nel weekend avremo anche la 3° edizione dei Villaggi del Gusto e della Creativita? in Via Garibaldi e Domenica 4 febbraio il tradizionale Mercatino in Via Bellevere. Il Luna Park sara? aperto dal 26 gennaio al 18 febbraio con una offerta di attrazioni ricca ed articolata. L’area di Piazzale Aldo Moro, oltre agli spazi esterni principalmente dedicati al settore agricolo, all’edilizia ed al tempo libero, sara? allestito un padiglione coperto di mq 1.100 (mt 55x20) che ospitera? la Campionaria, le Associazioni del territorio e le aziende agroalimentari, oltre all’area show cooking.

Verra? realizzata anche una struttura coperta di mq 300 (mt 20x15) che ospitera? la Fattoria degli Animali con adiacente area per il “Battesimo della sella”. I convegni avranno luogo sia nel Palazzetto “Le Muse” che nella vicina “Piastra Polivalente”. Il Palazzetto ospitera? anche il Ristorante aperto al pubblico durante gli orari della Fiera ed anche nelle serate di Sabato e Domenica con animazione dal vivo.

Fiera agricola di San Biagio a Bovolone / foto ufficio stampa Studio Immagine Srl