Visita guidata: "Il Carnevale di Verona e il suo museo"

Perché si celebra il Carnevale a Verona e da quanto tempo? Chi é il Papà del Gnoco? Quante persone contribuiscono a rendere il Carnevale di Verona e il Venerdì Gnocolar una festa per grandi e piccini? Vi racconterò come, quando e perché nasce questa bellissima manifestazione durante la nostra passeggiata nel rione di S.Zeno. Visiteremo anche il piccolo museo aperto a inizio 2023 e così "ci regaliamo un momento per tornare bambini" come sostiene il Comitato del Bacanal del Gnoco.

Data: Sabato 3-02-2024 (replica: Sabato 10-02-2024) alle 14

Luogo d’incontro = Porta San Zeno

Tariffa = 13 euro a persona (1 euro p.p. sarà devoluto al Museo del Carnevale)

Minorenni = 3 euro a persona (1 euro sarà devoluto al Museo del Carnevale)

Prenotazioni via whatsapp/sms a: cell. 3334620473

Durata: 2 ore. Adatto a chiunque. La visita si effettua anche con il maltempo. Accessibile a tutti salvo qualche scalino. La visita si effettuerà al raggiungimento di 15 iscritti a tariffa intera. Massimo 30 persone

Foto Christina Zuegg