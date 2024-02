Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 al 18 febbraio 2024

Fine settimana con tantissimi appuntamenti in città e in tutta la provincia veronese. Vediamo ora le migliori iniziative in programma dal 16 al 18 febbraio 2024.

L'EVENTO TOP

Villaggio di Carnevale

Inaugura nel weekend a Verona il "Villaggio delle Tradizioni" nel Giardino d’Estate, dal 16 al 18 febbraio. Nella tensostruttura riscaldata inizieranno i festeggiamenti all'insegna del Carnevale veronese con numerosi, imperdibili appuntamenti, studiati e dedicati ai cittadini nelle diverse fasce di età, in particolare alle famiglie. Non mancheranno i prodotti tipici dell’enogastronomia veronese, da degustare secondo antiche tradizioni e tipicità: dagli gnocchi ai tortellini, dal risotto al tastasal alla pearà con il cotechino, dalla polenta con i funghi a quella con le costine.

MANIFESTAZIONI

Fiera di San Valentino

Bussolengo si veste a festa in occasione della Fiera di San Valentino che celebra l'edizione numero 313. Appuntamento da non perdere con la tradizionale fiera per le vie del paese dove si susseguiranno eventi, attrazioni, premi, iniziative culturali, musica e spettacoli per tutti fino al 18 febbraio. Un'edizione della Fiera molto attesa, con un programma davvero ricco, che coniuga tradizione e novità.

Weekend in Cantina

Weekend indimenticabile con la Cantina Vogadori in Valpolicella. Il prossimo 17 e 18 febbraio si terrà un evento enogastronomico straordinario, dedicato all'esplorazione dell'Amarone e dei tesori vinicoli della Cantina.

Letters. Premio Cara Giulietta 2024

L’arte della corrispondenza d’amore ha, da secoli, la stessa casa: quella di Giulietta, a Verona. Da ogni parte del mondo arrivano lettere indirizzate all’eroina shakespeariana. Alcune delle più belle saranno premiate sabato, 17 febbraio 2024, al Teatro Nuovo, durante l’evento "Letters. Premio Cara Giulietta 2024". Vicino al cortile che ospita il balcone più famoso della letteratura, l’evento sarà l’occasione per fare un viaggio nel mondo degli scambi epistolari, a partire da quelli letterari fino ad arrivare alle missive più intime e quotidiane.

MUSICA

Marco Ongaro

Il Festival Verona in Love è il contesto ideale per il concerto di presentazione del nuovo album di Marco Ongaro, "La spia che ti amava". Lo speciale concerto "La spia che ti amava (live)" si terrà venerdì 16 febbraio al Teatro Camploy di Verona alle ore 21.

New Trolls

Il 16 febbraio 2024 al Teatro Alcione in Borgo Venezia a Verona, dalle ore 21, uno strepitoso concerto imperdibile con i grandi maestri della musica italiana: i New Trolls.

Ristori Baroque Festival

Verona torna capitale della musica barocca con la seconda edizione del "Ristori Baroque Festival". Tra il 15 e il 28 febbraio, sette appuntamenti al Teatro Ristori e nello Spazio di San Pietro in Monastero. Otto gli eventi tematici "off" diffusi in diversi luoghi della città: dalla Società Letteraria a Palazzo Castellani di Sermeti, sede di Italy Sotheby's International Realty, fino alla scoperta della Verona Barocca del Seicento con passeggiate guidate.

VitaMina, la voce e la chitarra

Concerto dedicato alla grande protagonista della canzone italiana Mina. Venerdì 16 febbraio ore 20.45, con Susie dal Zen e David Cremoni. Presso la Sala Polifunzionale Garonzi in seconda circoscrizione.

Allegro con fuoco

Domenica 18 febbraio in Fucina Machiavelli il chitarrista Eros Roselli si esibirà con il Quartetto Maffei nel Quintetto in fa maggiore per chitarra e archi, op. 143 di Mario Castelnuovo-Tedesco.

TEATRO

Io sono Artaud

Venerdì 16 febbraio presso il Teatro Modus va in scena lo spettacolo teatrale "Io sono Artaud" di e con Nevio Gambula. Il poeta Artaud, l’attore, il regista, il visionario, rivive attraverso un racconto delirante la sua esperienza di vita. Nove anni passati in manicomio, subendo ogni forma di violenza fisica e psichica, in un mondo dove si aggirano medici implacabili e funzionari d’una società che lo rifiuta, crudeli e insensibili.

Mi piazzo in banca e non se ne parla più

Micromega presenta "Mi piazzo in banca e non se ne parla più". Adattamento e regia di Matteo Spiazzi. Sabato 17 febbraio alle ore 21 e domenica 18 febbraio alle ore 16.30 presso il Teatro Camploy di Verona.

Capitalism*

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio sul palco di Fucina Machiavelli il collettivo Generazione Disagio festeggia i dieci anni con lo spettacolo "Capitalism*": un esperimento di contaminazione, un ibrido comico tra stand up comedy, teatro, satira, flusso di pensieri.

CINEMA

Tra le novità in uscita nelle sale cinematografiche veronesi segnaliamo:

Finalmente l'Alba - «Film diretto da Saverio Costanzo, è ambientato negli anni Cinquanta a Roma e racconta la storia di una giovane donna romana di nome Mimosa (Rebecca Antonaci), prossima al matrimonio con un uomo amato più dia suoi familiari che da lei. La ragazza si reca negli studi di Cinecittà per fare un provino come comparsa in un film storico in costume ambientato nell'Antico Egitto con protagonista Josephine Esperanto (Lily James), star hollywoodiana, e Sean Lockwood (Joe Keery), attore di cui è infatuata Mimosa. Questa esperienza le farà vivere una notte infinita e ricca di emozione, durante la quale riscoprirà se stessa». Regia: Saverio Costanzo.

Romeo è Giulietta - «Film diretto da Giovanni Veronesi, racconta la storia di Vittoria, una giovane attrice che nel corso di un provino viene fortemente umiliata da un noto regista molto cinico. Il ruolo per cui la ragazza si era presentata è quello di Giulietta, ma Vittoria non demorde e decide di ritentate il casting con una falsa identità». Regia: Giovanni Veronesi.

MOSTRE

Mostra delle orchidee

Dal 3 al 25 febbraio torna la 35esima "Mostra delle Orchidee" nel Garden di Bussolengo, un evento straordinario che celebra la fusione tra il magico mondo delle orchidee e l'affascinante universo cinematografico. Quest'anno, l'esposizione si intitola "Orchidee Film Festival", un'esperienza unica che unisce la bellezza delle orchidee con la magia del cinema.

Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore

Verona rende ancora omaggio a Giovanni Caroto con una mostra che va a scavare nel processo creativo e le caratteristiche tecniche della pittura dell’artista veronese. Dal 19 gennaio e fino al 7 aprile 2024 al Museo degli Affreschi "G. B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta si può infatti visitare la mostra "Oltre Caroto. Il disegno sotto il colore", a cura di Luca Fabbri, Monica Molteni, Giulia Adami.

Maria Callas e Verona

La Divina e Verona, tutta una storia da raccontare e celebrare. Riferimento di tutti gli appassionati del bel canto, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulos, in arte Maria Callas, ha debuttato a Verona nel 1947 e qui ha vissuto fino al 1954. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita, il 2 dicembre 1923, Verona prosegue nel dedicarle particolare attenzione attraverso una grande mostra, in programma dal 12 gennaio al 28 marzo 2024 negli spazi del Conservatorio “E. F. Dall'Abaco”, interamente dedicata a lei e al suo importante legame con la città.

Torn Curtain. Buongiorno, buonasera

Dal 10 febbraio al 4 maggio 2024 la galleria Studio la Città presenta una mostra misteriosa e inconsueta, un sincopato duetto tra i curatori e il pubblico, in cui vanno in scena dialoghi impossibili tra vari attori protagonisti. Oltre 60 le opere esposte tra cui un affondo sugli anni ’80, la fotografia e la moda, artisti internazionali e nudi ad inchiostro legati, slegati, ai mondi fragili della ceramica, dei paesaggi del ‘900, delle opere astratte, così come incisioni e disegni pieni di mistero e di apocalisse.

Immagini di terracotta

Offerte nei santuari, richieste di grazia agli dei oppure omaggio per una grazia già ricevuta. A questo erano destinate le teste o mezze teste maschili e femminili realizzate in terracotta e protagoniste della mostra temporanea allestita dall'8 novembre 2023 fino al 6 ottobre 2024 al Museo Archeologico al Teatro Romano. Un nuovo percorso espositivo, a cura di Margherita Bolla. Una ricca collezione di 380 figure di terracotta, conservate negli archivi del Museo e solitamente non esposte al pubblico. Immagini provenienti dal territorio veronese e appartenenti a collezioni private poi confluite nei Musei Civici di Verona.

CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA

"CONTEMPORANEO NON-STOP. Il respiro della natura | ARIA", a cura di Patrizia Nuzzo (curatrice responsabile collezione d’arte moderna e contemporanea), è aperta al pubblico dal 7 ottobre 2023 al 6 ottobre 2024 per offrire un nuovo viaggio esperienziale incentrato sull’elemento dell’aria, inteso nella duplice valenza di principio generativo o distruttivo. Un percorso che, dall’unico frammento dell’opera di Anassimene di Mileto (586 a.C. - 528 a.C.), trova il suo sviluppo per diventare mostra in occasione del terzo appuntamento dedicato al contemporaneo della GAM di Verona.

Giulio Paolini Et in Arcadia Ego

L’inedito progetto di Giulio Paolini dal titolo "Giulio Paolini Et in Arcadia Ego", realizzato alla Galleria d’Arte Moderna, a cura di Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è un progetto che vede insieme i Musei Civici - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti e ArtVerona, per un format appositamente studiato per gli spazi della GAM, che dal 15 ottobre 2023 al 3 marzo 2024, a Palazzo della Ragione, presenta al pubblico gli elementi chiave della ricerca dell’artista, in cui lavori inediti, concepiti per il museo veronese, dialogano con opere della collezione pubblica, come "L’apparizione della Vergine" dello stesso Paolini, presente nella raccolta civica dal 2002.