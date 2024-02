Trekking dell'amore sul lago di Garda

Una camminata ad anello facile di 13 km adatta a tutti per immergersi nell'evento "Lago di Garda in Love". Il ritrovo sarà a Lazise e , dopo una breve visita guidata, si raggiungerà Cisano passeggiando sul lungolago. Il percorso procederà lungo un tratto panoramico del Cammino di Bardolino per raggiungere la cittadina dove, dopo una breve visita, ci sarà la sosta pranzo. Banchetti, musica e stand enogastronomici vi faranno trascorrere un paio d'ore di divertimento. Il ritorno prevede la passeggiata sul lungolago fino a Cisano al quale seguirà un tratto collinare nell'entroterra per ritornare infine alla partenza.

Domenica 18 febbraio, incontro ore 10 al Parcheggio Marra di Lazise.

Costo 13 euro comprensivo di gadget e bicchiere di vino.

Prenotazioni obbligatorie per mail info@infoverona.it o whatsapp 339 8717091

Foto: Associazione Guide Turistiche Ippogrifo